البهاق ليس منهم.. اعرف الأمراض الجلدية المعدية

توجد بعض من الأمراض الجلدية المعدية التي يجب الحذر منها، وتنتقل من شخص لآخر، نتيجة التلامس أو استخدام الأدوات الشخصية مثل الجرب والجدري المائي.
توجد العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة حول العالم، وفي كل عام تتزايد معدلات الإصابة، نتيجة لتأخير الكشف عن الأعراض والعلامات، تأتي الخطورة عندما تكون الأمراض معدية، وتنتقل من شخص لآخر، على سبيل المثال الهربس يعتبر أحد الأمراض الجلدية الشائعة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الجرب والتينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، على الجانب الآخرى توجد أمراض جلدية غير معدية مثل البهاق، بالرغم إنه مرض جلدي شائع الحدوث، إلا إنه لا ينتقل من شخص لآخر، نقلًا عن موقع "healthline".
عند رؤية شخص مصاب ببقع بيضاء، نتفهم سريعًا إنه البهاق، وستجد نفسك تأخر إجراءات الحماية لتجنب الإصابة، ولكن الذي لا تعرفه إن البهاق غير معدي على الإطلاق، وبالتالي لا ينتقل من شخص لآخر، لأنه لا يحدث نتيجة جراثيم أو باكتيريا أو فيروسات، إضافة إلى ذلك، لمس البقع البيضاء في الشخص المصاب، لا ينتج عنها أي
عند رؤية شخص مصاب ببقع بيضاء، نتفهم سريعًا إنه البهاق، وستجد نفسك تأخر إجراءات الحماية لتجنب الإصابة، ولكن الذي لا تعرفه إن البهاق غير معدي على الإطلاق، وبالتالي لا ينتقل من شخص لآخر، لأنه لا يحدث نتيجة جراثيم أو باكتيريا أو فيروسات، إضافة إلى ذلك، لمس البقع البيضاء في الشخص المصاب، لا ينتج عنها أي آثار جانبية، على الجانب الآخر، توجد بعض من الأمراض الجلدية المعدية التي يجب الحذر منها، لأنها تنتقل سريعًا شخص لآخر، وما يلي بعض منها:
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1-الهربس
يعتبر الهربس من الأمراض الجلدية المعدية، وتحدث نتيجة لفيروس يسمى"HSV"، كما يوجد نوعان من هذا المرض، النوع الأول (HSV-1)، يؤدي إلى الهربس الفموي، وينتشر حول الفم وعلى الوجه، أما النوع الثاني (HSV-2)، ينتشر على الأعضاء التناسلية، وتظهر قروح واضحة، وبالنسبة للأعراض، فالبعض يصاب بأعراض خفيفة، وعلى الجانب الآخر، تظهر الأعراض واضحة لدى البعض الآخر، على سبيل المثال التهاب الغدد الليمفاوية والحمى والتعب والصداع وفقدان الشهية، إضافة إلى ألم أثناء التبول في حالة انتشار الهربس على الأعضاء التناسلية، وينتقل هذه المرض من خلال لمس المصاب أو العلاقة الجنسية.
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2-الحزام الناري
ينتج من التهاب فيروسي يصيب العصب، كما يصل إلى منطقة الجلد المحيطة بهذا العصب، يظهر على شكل طفح جلدي في المنطقة المصابة، ويرجع تسميته بالحزام الناري إلى إنه يسبب الشعور بآلام بالغة، قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة، وبالنسبة للعدوى، ينتقل عند الاقتراب من الشخص المصاب، أو تبادل الأدوات.
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3-عدوى الخميرة المهبلية
عدوى الخميرة التناسلية تؤثر على كل من النساء والرجال، تنتج عن فرط نمو الفطريات، والتي عادة ما تكون موجودة في جميع أنحاء الجسم، فإذا كنت تعاني من عدوى الخميرة، فقد تصاب بطفح جلدي حول الأعضاء التناسلية، كما يمكن أن تنتقل هذه العدوى من خلال الاتصال الجنسي.
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4-التينيا
عدوى فطرية تصيب الجلد، وتظهر بشكل واضح من خلال طفح جلدي في القدمين والفخذين، كما تظهر في فروة الرأس وأسفل الثدي، وبالنسبة للعدوى، تنتقل عن طريق التلامس، او استخدام الأدوات الشخصية المحملة بالعدوى.
5-جدري الماء
يكون له موسم خاص بها وهو موسم المدارس، حيث ينتشر بشكل كبير بين طلاب المدارس وخاصة الأطفال، وتعد من أكثر الامراض التي تنتقل سريعًا، عند حدوث تلامس أو استخدام الأدوات الشخصية، وتظهر في شكل حبوب حمراء مؤلمة للغاية، وتستمر لمدة أسبوعين، وينتج عنها احمرار وحكة وتهيج في الجلد.
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6-الجرب
ينتج عن طريق حشرة صغيرة تخترق الجلد، ويسبب الحكة الشديدة والطفح الجلدي الذي يشبه البثور، إضافة إلى ذلك، يحدث نتيجة اهمال النظافة الشخصية أو استخدام أدوات المصاب، وبالنسبة للأعراض، يؤدي إلى حكة مستمرة وتهيج واحمرار في الجلد.