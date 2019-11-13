البهاق ليس منهم.. اعرف الأمراض الجلدية المعدية

توجد بعض من الأمراض الجلدية المعدية التي يجب الحذر منها، وتنتقل من شخص لآخر، نتيجة التلامس أو استخدام الأدوات الشخصية مثل الجرب والجدري المائي.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أمراض جلدية

توجد العديد من الأمراض الجلدية المنتشرة حول العالم، وفي كل عام تتزايد معدلات الإصابة، نتيجة لتأخير الكشف عن الأعراض والعلامات، تأتي الخطورة عندما تكون الأمراض معدية، وتنتقل من شخص لآخر، على سبيل المثال الهربس يعتبر أحد الأمراض الجلدية الشائعة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الجرب والتينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، على الجانب الآخرى توجد أمراض جلدية غير معدية مثل البهاق، بالرغم إنه مرض جلدي شائع الحدوث، إلا إنه لا ينتقل من شخص لآخر، نقلًا عن موقع "healthline".

عند رؤية شخص مصاب ببقع بيضاء، نتفهم سريعًا إنه البهاق، وستجد نفسك تأخر إجراءات الحماية لتجنب الإصابة، ولكن الذي لا تعرفه إن البهاق غير معدي على الإطلاق، وبالتالي لا ينتقل من شخص لآخر، لأنه لا يحدث نتيجة جراثيم أو باكتيريا أو فيروسات، إضافة إلى ذلك، لمس البقع البيضاء في الشخص المصاب، لا ينتج عنها أي