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من الاحتجاج إلى الإضراب.. لبنان خارج نطاق الخدمة

يشهد لبنان إضرابا مفتوحا تسبب في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف والبنوك أبوابها والمدارس الرسمية والثانويات، كما أغلقت أيضا بناء على دعوة وزير التربية والتعليم العالي
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
لبنان
لبنان
يدخل الحراك الشعبي في لبنان يومه الـ27 على التوالي، وسط حالة من الترقب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد أكثر من أسبوعين على تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته. وعادت ظاهرة غلق الطرق من قبل المحتجين مرة أخرى إلى الحراك، حيث قطع متظاهرون غاضبون اليوم الثلاثاء، عددا من الطرقات في لبنان، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي. وقطع محتجون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، كما قطع طرقات في بيروت والبقاع شرقي لبنان.
وأعلن القصر الرئاسي أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيتحدث عن التطورات الراهنة، في حوار تليفزيوني عند الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو الحدث الذي يترقبه اللبنانيون. وتدور المشاورات حتى الآن في حلقة مفرغة في ظل تعنت "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" برفض تشكيل حكومة بمستوى مطالب الشارع،
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الجيش-الاسرائيلى

بعد إطلاق 180 صاروخا.. الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول التصعيد في غزة.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
نتنياهو

استغرق 3 ساعات.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في قطاع غزة، إذ نشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قصف-غزة (2)

ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال في غزة لـ 4 شهداء و25 مصابًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أربعة وأصيب 25 آخرون بجروح في عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة، إذ استشهد الشاب زكي غنام 25 عاما في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين وأصيب ثلاثة آخرين في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة. وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة وبدأ التصعيد باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا 42 عاما وزوجته أسماء إضافة إلى إصابة أربعة من أولاده.
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