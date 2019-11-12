من الاحتجاج إلى الإضراب.. لبنان خارج نطاق الخدمة

يشهد لبنان إضرابا مفتوحا تسبب في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف والبنوك أبوابها والمدارس الرسمية والثانويات، كما أغلقت أيضا بناء على دعوة وزير التربية والتعليم العالي

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

يدخل الحراك الشعبي في لبنان يومه الـ27 على التوالي، وسط حالة من الترقب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد أكثر من أسبوعين على تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته. وعادت ظاهرة غلق الطرق من قبل المحتجين مرة أخرى إلى الحراك، حيث قطع متظاهرون غاضبون اليوم الثلاثاء، عددا من الطرقات في لبنان، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي. وقطع محتجون الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، كما قطع طرقات في بيروت والبقاع شرقي لبنان.

وأعلن القصر الرئاسي أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيتحدث عن التطورات الراهنة، في حوار تليفزيوني عند الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو الحدث الذي يترقبه اللبنانيون. وتدور المشاورات حتى الآن في حلقة مفرغة في ظل تعنت "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" برفض تشكيل حكومة بمستوى مطالب الشارع،

وأعلن القصر الرئاسي أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيتحدث عن التطورات الراهنة، في حوار تليفزيوني عند الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو الحدث الذي يترقبه اللبنانيون.

وتدور المشاورات حتى الآن في حلقة مفرغة في ظل تعنت "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" برفض تشكيل حكومة بمستوى مطالب الشارع، فهما يريدان "استنساخ" تجربة الحكمة المُستقيلة ولو بتجميل طفيف، عن طريق الإبقاء على سياسة المحاصصة وتوزيع المغانم.

إضراب مفتوح

وبالتزامن مع قطع الطرق تشهد البلاد إضرابا مفتوحا لموظفي المصارف، حيث بدأ موظفو المصارف في لبنان، اليوم، الإضراب العام في القطاع المصرفي، وذلك حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".



كما دعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان إلى الإضراب العام، احتجاجا على الظروف المعيشية لأعضائها.



وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان أيضا بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي "ألفا" و"تاتش" بدءا من اليوم الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على "حرمانهم من مكتسباتهم وخصم30 بالمئة من دخلهم السنوي، مما يعكس وضعا كارثيا سيؤثر على معيشة أكثر من 2000 عائلة".



كما أن المدارس الرسمية والثانويات أغلقت أيضا بناء على دعوة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب.



وفي بيروت احتشد عدد كبير من المعتصمين أمام قصر القصر العدل، وافترشوا الأرض مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول إلى العدلية، بينما تمكن قلة من الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم قبل احتشاد المعتصمين.

إغلاق البنوك

رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، جورج الحاج، أكد أن البنوك في بيروت ومناطق أخرى مغلقة بسبب الإضراب، موضحا أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد، بحسب "رويترز".



ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.



وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف قد أغلقت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.



وتسببت أزمة السيولة فى موجة هلع، وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتموين، في وقت حذرت فيه محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.



وكان عشرات المتظاهرين قد تجمعوا الأحد ليلا أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".



وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد أعلن الإثنين أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لمدة أسبوع، وذلك لدواعٍ أمنية.



واعتبر بري بعد لقاء مع نواب كتلته أن "الوقوف ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لا يعود إلى اقتراح قانون العفو"، موضحا أن "الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا".



جاء تنفيذ الإضراب للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالب المحتجين، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين داخل السلطة.



ومن بين مطالب المحتجين أيضًا، رحيل بقية مكونات السلطة الحاكمة، التي يعتبرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.