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التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة «سكن كريم»

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية
غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية
استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج "سكن كريم" وإنجازاته حتى أكتوبر 2019. وذكرت البيان أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه، منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
وأضافت والي أنه جاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلا، وتأهيل 2295 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف، و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
طلاب

«أمهات مصر» يطالبن بعودة مجموعات التقوية بالمدارس

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس لا توجد بها مجموعات تقوية، والتي تفيد الطلاب خاصة غير القادين على دفع أموال الدروس الخصوصية، مضيفة أن مجموعات التقوية اختفت في بعض المدارس منذ سنوات، والتي كان يعتمد عليها عدد كبير الطلاب في المدارس، خاصة في القروي والنجوع، والذين لا يستطيعون اللجوء إلى الدروس الخصوصية التي تمثل عبئا كبيرا على أولياء أمورهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعادة تطبيق وتفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
موظفين -الهيكل-الاداري-للدوله

اقتراح برلماني بشأن تعديل قانون العاملين بالدولة

أعلنت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادتين "5 و74"، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحة أن التعديل المقترح على المادة 74 سوف يتم استبداله بالنص الآتي: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
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الري تعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ«النوات»

أعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، إذ تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة، من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة. وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزاره باستمرار حالة الاستعداد، وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.
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ناسا: إعصار «غير عادي» وسحابة عملاقة تقترب من مصر

أفادت "سكاي نيوز" عربية، أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، نشرت صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية". وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط. وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.
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التضامن: 10 ملايين جنيه إغاثة لمواجهة الأمطار

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في بيان لها، اليوم الخميس، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه استعدادا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أي حوادث او نكبات بالمحافظات، تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بما يلزمها من مهمات الإغاثة، وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة، وأنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه العام الجاري لشراء مهمات إغاثة من "خيام وبطاطين".
السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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