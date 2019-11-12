التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة «سكن كريم»

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج "سكن كريم" وإنجازاته حتى أكتوبر 2019. وذكرت البيان أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه، منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأضافت والي أنه جاري تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلا، وتأهيل 2295 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف، و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي