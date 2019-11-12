الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

تحرير:كريم أحمد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

حمدي فتحي

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وتحتاج إصابة حمدي فتحي فترة علاج تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، خاصة إذا قام بعمل خياطة للغضروف، أما حال إزالته بالكامل فسيعود للملاعب بعد 20 يومًا بحد أقصى. وحقق المنتخب بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي،

وتحتاج إصابة حمدي فتحي فترة علاج تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، خاصة إذا قام بعمل خياطة للغضروف، أما حال إزالته بالكامل فسيعود للملاعب بعد 20 يومًا بحد أقصى.



وحقق المنتخب بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.



ويغيب حمدي فتحي عن مواجهتي المنتخب مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في الأدوار المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.



وكان حمدي فتحي قد سجل هدفي الفوز للمنتخب في وديتي بتسوانا وليبيريا، كما شارك حمدي فتحي مع النادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز والحصول على كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

