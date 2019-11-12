رياضة

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

تحرير:كريم أحمد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
وتحتاج إصابة حمدي فتحي فترة علاج تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، خاصة إذا قام بعمل خياطة للغضروف، أما حال إزالته بالكامل فسيعود للملاعب بعد 20 يومًا بحد أقصى. وحقق المنتخب بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي،
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الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
حمدي-فتحي-الأهلى وحرس الحدود (4)

بعد تعرضه للإصابة.. رسالة من وائل جمعة لحمدي فتحي

دعم وائل جمة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفراعنة والقلعة الحمراء، وذلك بعدما تعرض فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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حمدي-فتحي-الأهلى وحرس الحدود (4)

بعد تعرضه للإصابة.. رسالة من وائل جمعة لحمدي فتحي

دعم وائل جمة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفراعنة والقلعة الحمراء، وذلك بعدما تعرض فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
اصابة حمدى فتحى (3)

التعليق الأول من حمدي فتحي بعد تعرضه للإصابة

علق حمدي فتحي، لاعب خط وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية. وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
حمدى-فتحى

إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني

تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق المنتخب الوطني اليوم الإثنين بملعب برج العرب، حيث أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي خضع لها لاعب فريق الأهلي عقب التدريبات بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع في غضروف الركبة و يتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف العلاج نظرًا لإنه تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
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