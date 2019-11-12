قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

تحرير:خالد الفوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وأوضحت أن رونالدو تعرض لضربة في التدريبات، وتسبب ذلك في حدوث التهاب طفيف في الرباط الجانبي، بالإضافة إلى تسرب سوائل. وقالت الصحيفة إن هذه الإصابة بسيطة ولكنها مزعجة ولها بعض المخاطر، وهو ما جعل المدرب ماوريسيو ساري يستبدل رونالدو أمام ميلان، ولكن النجم البرتغالي لم يقدر ذلك. وكان يوفنتوس يأمل في أن

وأوضحت أن رونالدو تعرض لضربة في التدريبات، وتسبب ذلك في حدوث التهاب طفيف في الرباط الجانبي، بالإضافة إلى تسرب سوائل.



وقالت الصحيفة إن هذه الإصابة بسيطة ولكنها مزعجة ولها بعض المخاطر، وهو ما جعل المدرب ماوريسيو ساري يستبدل رونالدو أمام ميلان، ولكن النجم البرتغالي لم يقدر ذلك.



وكان يوفنتوس يأمل في أن يحصل كريستيانو على راحة لمدة أسبوعين خلال التوقف الدولي الحالي، ولكن اللاعب انضم إلى منتخب البرتغال وهو ما زاد من قلق مسؤولي السيدة العجوز.



يذكر أن رونالدو شارك مع يوفنتوس في 14 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف فقط.



وشارك الدون في 10 مباريات في الدوري الإيطالي سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، بينما شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر.