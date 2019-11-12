رياضة

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

تحرير:هاني العوضي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
وحقق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات «البطولة العربية».  ويؤدى الفريق العمرة خلال وجوده بالأراضي السعودية بمدينة مكة اليوم التالى للمباراة يوم 19 نوفمبر،
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كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
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الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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بعد تعرضه للإصابة.. رسالة من وائل جمعة لحمدي فتحي

دعم وائل جمة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفراعنة والقلعة الحمراء، وذلك بعدما تعرض فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريب الفراعنة. وتعرض فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
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تين كات

تين كات مديرًا فنيًّا لاتحاد جدة لمدة موسم

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إسناد مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى الهولندي هينيك تين كات، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع العقود بين رئيس النادي مع المدير الفني الهولندي واتفقا على جميع الشروط الخاصة بالتعاقد، وتولى تين كات قيادة الاتحاد، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته لسوء النتائج. وكان الهولندي تين كات مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي، في يناير 2016، عندما كان الفريق يصارع من أجل الهروب من المراكز الأخيرة ونجح المدرب الهولندي، في الحصول على المركز السابع في الدوري.
طلعت يوسف

طلعت يوسف يتحدث عن طموح الاتحاد في البطولة العربية

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام المحرق البحريني التي أقيمت مساء أمس الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس)، والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين نظيفين. وقال مدرب الاتحاد السكندري: "المحرق فريق جيد والمستوى متقارب بيننا وذلك ما جعل المباراة قوية، ولدينا طموحات بلا حدود ونرغب في تحقيق إنجاز للفريق على المستوى العربي، وذلك ظهر من خلال الروح المسيطرة على اللاعبين طوال المباراة".
الاتحاد

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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