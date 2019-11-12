معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

تحرير:هاني العوضي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الاتحاد السكندرى

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".

وحقق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات «البطولة العربية». ويؤدى الفريق العمرة خلال وجوده بالأراضي السعودية بمدينة مكة اليوم التالى للمباراة يوم 19 نوفمبر،