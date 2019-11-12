الشرطة تداهم قناة فضائية مخالفة في أكتوبر

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

قناة فضائية

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكى القناة، وبتفتيشها عُثر على الآتى: 2 أستديو تصوير كامل، يحويان (الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما) وجهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكى القناة، وبتفتيشها عُثر على الآتى: 2 أستديو تصوير كامل، يحويان (الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما) وجهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مُقلدة ومنسوخة، ومسلسلات وأفلام.



وضبط كمية من المنتجات الصحية والأعشاب وكارنيهات إحدى النقابات بدون بيانات وإيصالات سداد خاصة بها، ومبلغ 27880 جنيها، 2750 كارنية لإحدى النقابات،كما تم ضبط أربعة أشخاص من العاملين بالقناة (اثنين من المُعدين – مديرة التسويق ومقدمة برامج– عامل مونتاج).



وتمثلت مخالفات القناة ف إنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، استخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص، عرض وبث مصنفات فنية دون الحصول على تصريح.





