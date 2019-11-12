جريمة

الشرطة تداهم قناة فضائية مخالفة في أكتوبر

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
قناة فضائية
قناة فضائية
استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكى القناة، وبتفتيشها عُثر على الآتى: 2 أستديو تصوير كامل، يحويان (الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما) وجهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج
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محكمة-ارشفية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (6)

المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الظروف الخاصة

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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مد أجل الحكم فى «خلية حلوان» لـ25 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتل عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، للمداولة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بشأن إعدام 7 متهمين هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.
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مرور الجيزة تشن 21 حملة على سيارات السرفيس

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (7)

مباحث التموين تحذر عشاق «حلويات اللحوم» بالجيزة

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحوم لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من أحشاء حيوانية فاسدة، فقد وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "عمرو.م.د" صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم وأحشاء الحيوانات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببة أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
حريق- بورشة- أحذية (3)

الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
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