رياضة

يورجن كلوب يتحدث عن تطوير تقنية الفيديو

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وغيره من المعنيين بكرة القدم، بضرورة تحسين تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم التي لا تزال تثير جدلاً واسعا، لا سيما هذا الموسم مع استخدامها بشكل أوسع في كل البطولات الأوروبية. وعلى هامش منتدى للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية حضره العديد من المدربين البارزين مثل الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخل والإسباني بيب جوارديولا، تطرق كلوب إلى تقنية الفيديو التي تثير انتقادات واسعة، منها خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب: "من الواضح أنّها مسار يجب أن يشهد تحسينا متواصلا، ويمكن أن يتم تحسينها، العديد من الأمور لا تزال تنفذ من قبل البشر ونحن لسنا (دقيقين) 100 بالمئة أيضًا". وواصل مدرب فريق ليفربول: "ثمة مجال لبعض الأخطاء، لا يوجد أحد لا ينشد الكمال، لكن فقط الحصول على القرار الصحيح". وفاز ليفربول على ضيفه
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ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
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محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
تريزيجيه

تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

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ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
جوارديولا - كلوب (4)

كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
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