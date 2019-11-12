يورجن كلوب يتحدث عن تطوير تقنية الفيديو

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

يورجن كلوب

أقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وغيره من المعنيين بكرة القدم، بضرورة تحسين تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم التي لا تزال تثير جدلاً واسعا، لا سيما هذا الموسم مع استخدامها بشكل أوسع في كل البطولات الأوروبية. وعلى هامش منتدى للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية حضره العديد من المدربين البارزين مثل الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخل والإسباني بيب جوارديولا، تطرق كلوب إلى تقنية الفيديو التي تثير انتقادات واسعة، منها خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: "من الواضح أنّها مسار يجب أن يشهد تحسينا متواصلا، ويمكن أن يتم تحسينها، العديد من الأمور لا تزال تنفذ من قبل البشر ونحن لسنا (دقيقين) 100 بالمئة أيضًا". وواصل مدرب فريق ليفربول: "ثمة مجال لبعض الأخطاء، لا يوجد أحد لا ينشد الكمال، لكن فقط الحصول على القرار الصحيح". وفاز ليفربول على ضيفه

وقال كلوب: "من الواضح أنّها مسار يجب أن يشهد تحسينا متواصلا، ويمكن أن يتم تحسينها، العديد من الأمور لا تزال تنفذ من قبل البشر ونحن لسنا (دقيقين) 100 بالمئة أيضًا".



وواصل مدرب فريق ليفربول: "ثمة مجال لبعض الأخطاء، لا يوجد أحد لا ينشد الكمال، لكن فقط الحصول على القرار الصحيح".



وفاز ليفربول على ضيفه سيتي بطل الموسمين الماضيين 3-1 في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في نتيجة أتاحت للفريق الأحمر الابتعاد بفارق ثماني نقاط في صدارة الترتيب.



لكن اللقاء شهد جدلاً ومطالبات واسعة من جوارديولا باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، على خلفية وجود لمسة يد على مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد في الدقائق الأولى، سبقت بثوانٍ تسجيل البرازيلي فابينيو هدف افتتاح التسجيل للمضيف على ملعب أنفيلد.

