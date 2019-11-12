مبيعات أجنبية تكبد البورصة 4.8 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.19 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية مكثفة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14669.98 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 548.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1453.93 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، بعد التداول على 180.40 مليون سهم عبر تنفيذ 24.02 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 417.06 مليون جنيه و96.19 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيع 513.25 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر