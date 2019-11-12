كومباني: البدائل الدفاعية في مانشستر سيتي قليلة

تحرير:كريم مليم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

مانشستر سيتي

قال فينسان كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، إن البدائل الدفاعية في السيتي تبدو قليلة هذا الموسم لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يضم سيتي مدافعا بديلا بعد رحيل قلب الدفاع كومباني إلى أندرلخت في مايو الماضي بينما خسر بطل إنجلترا جهود إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة المدى، وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب جون ستونز في المباريات الأخيرة لكن الثنائي عانى كثيرا خلال الهزيمة 3-1 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الأحد الماضي.

وقال فينسان كومباني لوسائل الإعلام المحلية: "لا أعتقد أن مانشستر سيتي يحتاج إلى ضم مدافع آخر". وأضاف لاعب السيتيزنس السابق: "أفضل طريقة لسيتي في الدفاع بالماضي كانت الهجوم. لا يوجد سبب لتغيير ذلك. بمجرد أن يبدأ الفريق في تقديم أفضل مستوياته فإني مقتنع أنه سيحقق انتصارات عديدة". وعزز

وقال فينسان كومباني لوسائل الإعلام المحلية: "لا أعتقد أن مانشستر سيتي يحتاج إلى ضم مدافع آخر".



وأضاف لاعب السيتيزنس السابق: "أفضل طريقة لسيتي في الدفاع بالماضي كانت الهجوم. لا يوجد سبب لتغيير ذلك. بمجرد أن يبدأ الفريق في تقديم أفضل مستوياته فإني مقتنع أنه سيحقق انتصارات عديدة".



وعزز ليفربول تصدره للدوري بفارق تسع نقاط عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الرابع لكن كومباني يعتقد أن ناديه السابق يستطيع تحقيق انتفاضة وحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.



وقال قائد مانشستر سيتي السابق: "هناك الكثير من الأمور الإيجابية يمكن ذكرها عن هذا الفريق (ليفربول) لكني لا أزال أثق أن مانشستر سيتي قادر على قلب الأمور لمصلحته".

