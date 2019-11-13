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لتعزيز نمو اللحية..استخدم زيت النعناع واللافندر

يعتبر زيت النعناع أحد الزيوت الشائع استخدامها في مجال العناية بالبشرة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والفطريات.
تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
نمو شعر اللحية
نمو شعر اللحية
من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج الرجال والنساء "تساقط الشعر"، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك، التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى عوامل وراثية أو خلل في الجهاز المناعي، والحمل والولادة والالتهابات في فروة الرأس وفي هذه الحالة ينصح بتناول عقاقير طبية، أو تطبيق بعض من الزيوت الحيوية، وبالنسبة لللحية، يعاني أيضًا العديد من الرجال من عدم نمو طبيعي لها، لذا ستجدها تفسد مظهرك إذا لم تنمو بشكل مناسب، فينصح بتطبيق الزيوت الحيوية، نقلًا عن "boldsky".
يهتم الرجال والشباب دائمًا بالحفاظ على مظهر لائق، من خلال الحفاظ على شعرهم وبشرتهم، إضافة إلى الاهتمام كثيرًا باللحية، ومن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الرجال هي عدم نمو طبيعي لشعر اللحية، ولتعزيز نمو الشعر بشكل كثيف ولائق، عليك بتطبيق مجموعة من الزيوت الحيوية، حيث تلعب الزيوت العطرية دورًا
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منتجات العناية بالبشرة

الرمان والموز.. نظامك الغذائي لمعالجة تشققات البشرة

مع اقتراب فصل الشتاء، يعاني جميع الأشخاص من مشكلات جلدية، وأشهرها "جفاف الجلد" وتشققه، في هذه الحالة ينصح بشراء منتجات عناية بالبشرة تحتوي على نسبة عالية من المرطبات، تساعد البشرة على استعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، كما ينصح بمجموعة من الماسكات الطبيعية، ولكن اكتشف الخبراء طرقا أخرى، مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر التي تساعد في علاج البشرة الجافة، وحمايتها من التلف، مثل تناول كميات كبيرة من المياه انتظام، وذلك حسبما صرح موقع "stylecraze".
العناية بالبشرة من التلوث

لا تستخدم لوشن الجسم على الوجه.. يسبب حب الشباب

أصبحت الحياة سريعة بشكل كبير، لذا ستجد أننا نهتم بكل شيء سوى صحتنا، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال مع اقتراب الشتاء نهمل بشرتنا كثيرًا، مما يعرضها للجفاف والتلف، كما توجد عادات غير صحية متمثلة في استخدام "لوشن" الجسم للوجه، حيث وضح خبراء التجميل الآثار الجانبية، تتمثل في مشكلات صحية مثل ظهور حبوب، أو زيادة تلف البشرة وجفافها، لذا لابد من اختيار غسول طبي وفعال للوجه، للحصول على ترطيب مناسب، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
حماية-العينين

لتطبيق مكياج مثالي للعيون.. اختيار الفرش أولى الخطوات

توجد أشكال مختلفة ومتنوعة للمكياج، ولكن كل امرأة تحب إظهار جزء محدد من الوجه، على سبيل المثال البعض لديهن هوس بأحمر الشفاه "الروج"، والبعض الآخر يفضلن الظهور بوجه صافٍ خالٍ تمامًا من العيوب، فيتم استخدام الألوان الداكنة في مثل هذه الحالات، ولأن العين من أكثر المناطق الجذابة في الوجه، وضع خبراء التجميل أنواعًا مختلفة من المكياج، فبعض الألوان تجعل العين متسعة، وبالتالي توجد بعض الفروق البسيطة في عمل مكياج العين، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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زيت-نخالة-الأرز

ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
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