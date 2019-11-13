لتعزيز نمو اللحية..استخدم زيت النعناع واللافندر

يعتبر زيت النعناع أحد الزيوت الشائع استخدامها في مجال العناية بالبشرة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والفطريات.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

من أكثر المشكلات الصحية التي تزعج الرجال والنساء "تساقط الشعر"، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك، التوتر والقلق والضغط النفسي، إضافة إلى عوامل وراثية أو خلل في الجهاز المناعي، والحمل والولادة والالتهابات في فروة الرأس وفي هذه الحالة ينصح بتناول عقاقير طبية، أو تطبيق بعض من الزيوت الحيوية، وبالنسبة لللحية، يعاني أيضًا العديد من الرجال من عدم نمو طبيعي لها، لذا ستجدها تفسد مظهرك إذا لم تنمو بشكل مناسب، فينصح بتطبيق الزيوت الحيوية، نقلًا عن "boldsky".

يهتم الرجال والشباب دائمًا بالحفاظ على مظهر لائق، من خلال الحفاظ على شعرهم وبشرتهم، إضافة إلى الاهتمام كثيرًا باللحية، ومن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الرجال هي عدم نمو طبيعي لشعر اللحية، ولتعزيز نمو الشعر بشكل كثيف ولائق، عليك بتطبيق مجموعة من الزيوت الحيوية، حيث تلعب الزيوت العطرية دورًا

يهتم الرجال والشباب دائمًا بالحفاظ على مظهر لائق، من خلال الحفاظ على شعرهم وبشرتهم، إضافة إلى الاهتمام كثيرًا باللحية، ومن أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الرجال هي عدم نمو طبيعي لشعر اللحية، ولتعزيز نمو الشعر بشكل كثيف ولائق، عليك بتطبيق مجموعة من الزيوت الحيوية، حيث تلعب الزيوت العطرية دورًا رئيسيًا في العناية بالبشرة والعناية بالشعر، وما يلي بعض منها:

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1-زيت الجوجوبا

لا يعمل فقط على زيادة نمو لحيتك، ولكن أيضًا زيت الجوجوبا يعمل بفاعلية على معالجة حكة الجلد، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة تحت لحيتك، إضافة إلى ذلك، يمنح البشرة معدلات عالية من الترطيب، ويقيك من قشرة اللحية، لذا خذ بعض قطرات من هذا الزيت وقم بتدليكه بلطف على الجلد أسفل لحيتك، واتركه طوال الليل واغسله في الصباح باستخدام شاميو للحية.

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2-زيت نخالة الأرز

يحتوي زيت نخالة الأرز على أحماض أوميجا 6 الدهنية التي تغذي لحيتك وتعمل على تنعيمها، وتمنع أيضًا ظهور شعر اللحية في وقت مبكر، إضافة إلى ذلك، يحتوي زيت نخالة الأرز على حمض الفوليك الذي يعزز من نمو الشعر، كما يمنع مركب الكربوهيدرات ، إينوسيتول الموجود في الزيت، القشرة من اللحية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتها، ويعطيها اللمعان المرجو.

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3- زيت الأفوكادو

يعتبر من الزيوت الرائعة لكل من بشرتك وشعرك، حيث يغذي البشرة، ويعمل على ترطيبها، كما يعزز بشكل كبير من نمو اللحية، إضافة إلى ذلك، يحتوي على معدلات عالية من بالأحماض الأمينية والبروتينات التي تغذيها، كما أنه يساعد على مكافحة الحكة تحت وحول لحيتك، فضلًا عن ذلك، غني بحمض اللينوليك، الذي يحفز من نمو بصيلات الشعر.

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5- زيت عباد الشمس

غني بالفيتامينات A و B و C و E ، كما يحتوي على المكونات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على اللحية، إضافة إلى ذلك، يعتبر حمض اللينوليك أحد مكوناته الأساسية، ويعمل على التعزيز من نمو صحي لها، من خلال تنشيط بصيلات الشعر، بجانب ذلك، يحافظ على ترطيب البشرة، ويضيف لها لمعان صحي.

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6- زيت النعناع

يعتبر أحد الزيوت الشائع استخدامها في مجال العناية بالبشرة، حيث يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والفطريات، تساعد في التخلص من البكتيريا الضارة، والحفاظ على لحية صحية، كما ثبت أن زيت النعناع ينظف ويرطب شعرك ويحفز بصيلات الشعر لزيادة نموه.

7- زيت اللافندر

يساعد على تعزيز نمو الشعر، حيث يعتبر من المغذيات القوية التي تساعد في التخلص من الشعر الخفيف، كما له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، تساعد على تطهير وتغذية البشرة تحت لحيتك، وليس ذلك فقط، بل يمنع القشرة.







