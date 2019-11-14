لأصحاب الرحلات الطويلة.. السيارات الكهربائية الأوفر

تمتلك بعض السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، إمكانات كبيرة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية ووضعها دومًا ضمن الخيارات الرئيسة للباحثين عن التوفير
باتت السيارات الكهربائية من أهم الطرز والموديلات التي يبحث عنها الجمهور في الأسواق العالمية بشكل مستمر، لا سيما مع الميل الواضح للطاقة النظيفة وما يمكن للسيارات الكهربائية تقديمه على المستوى الفني والبيئي خلال المستقبل القريب.
وبطبيعة الحال، لا يمكن للسعي وراء الطاقة النظيفة أن يؤدي إلى إهمال الشق الاقتصادي الذي تبحث عنه الجماهير بشكل متواصل، بحيث تصبح تلك الموديلات قادرة على جذب شرائح معنية بالطاقة النظيفة والأداء الاقتصادي للسيارات على حد سواء في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVs" المعني بمتابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة الموديلات الأفضل من بين هذه الطرز على المستوى الاقتصادي.
تيسلا موديل 3
تستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVs" المعني بمتابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة الموديلات الأفضل من بين هذه الطرز على المستوى الاقتصادي.
تيسلا موديل 3
تستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح من 3.2 إلى 4.4 ثانية فقط، كما أنها تتمتع بقدرات تجعلها تسير لمسافة تقترب من 500 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها.
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ويعد هذا المستوى واحدا من أكثر المعدلات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أداء اقتصادي جيد بالنسبة للسيارات الكهربائية التي بات لها شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة.
شيفروليه بولت
تتميز شيفروليه بولت بتسارع سريع وكثير من القوة، وخاصة أن محركها هادئ وسهل، كما أنها تتمتع بميزة "Teen Driver" حتى يتمكن الوالدان من متابعة مراقيهم أثناء القيادة، وغيرها من الميزات المتقدمة التي تجعل القيادة ممتعة، بالإضافة إلى شكل خارجي رائع بمصابيح LED في الأمام والخلف.
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وبخلاف القدرات التقنية الحديثة، بإمكان شيفروليه بولت أن تكون واحدة من أفضل السيارات الكهربائية من حيث الاستهلاك، وخاصة أنها قادرة على السير لمسافة تقترب من 383 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها.
هيونداي إيونيك
يأتي النموذج المحدث الجديد مزودًا بمساعدة السائق التي تستخدم تقنيات المعلومات لتقديم المشورة، وهو الأمر الذي منحها ثقة الجمهور بشكل رئيس، خاصة بعد أن حازت إعجاب الجمهور بنسبة تصل إلى 92.67% من الجمهور المستخدم.
وعلى المستوى التقني والاقتصادي، تمتلك السيارة إمكانات كبيرة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، وخاصة أنها قادرة على السير لمسافة تقترب من 200 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها.
هيونداي كونا
في الأصل تمتلك قوة حصانية تصل إلى نحو 140 حصانا، إلا أن هيونداي كونا برزت على مستوى الأسواق العالمية بفضل محركها التوربيني متوفر بسعة 1600 سي سي، والذي يؤهلها لإنتاج 175 حصانا، مدعومًا بعزم دوران يصل إلى 195 طل.
وبالإضافة إلى الإمكانات الفنية، فإن السيارة الكورية العملاقة تمتلك إمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يجعلها من بين أفضل السيارات في الأسواق العالمية، وخاصة أنها قادرة على السير لمسافة تقترب من 415 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها.
فولكس فاجن جولف الكهربائية
تصل إمكانية بطاريتها إلى أكثر من 200 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها، كما أن لديها نظام فرملة تصادم أوتوماتيكيا لإيقاف السيارة بعد تعرضها لحادث ومنع حدوث مزيد من الضرر، بالإضافة إلى أنها تقوم تلقائيًّا بتنشيط المخاطر وإلغاء قفل الأبواب وإلغاء تنشيط السيارة في حالة وقوع حادث، للحفاظ على حياة الركاب.
وبشكل عام، تساعد هذه القدرات الرائعة على بقاء جولف الكهربائية على رأس الموديلات التي تحصل على قبول الجمهور بشكل رئيس.