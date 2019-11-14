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لأصحاب الرحلات الطويلة.. السيارات الكهربائية الأوفر

تمتلك بعض السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، إمكانات كبيرة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية ووضعها دومًا ضمن الخيارات الرئيسة للباحثين عن التوفير
تحرير:محمود نبيل ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
هيونداي كونا
هيونداي كونا
باتت السيارات الكهربائية من أهم الطرز والموديلات التي يبحث عنها الجمهور في الأسواق العالمية بشكل مستمر، لا سيما مع الميل الواضح للطاقة النظيفة وما يمكن للسيارات الكهربائية تقديمه على المستوى الفني والبيئي خلال المستقبل القريب. وبطبيعة الحال، لا يمكن للسعي وراء الطاقة النظيفة أن يؤدي إلى إهمال الشق الاقتصادي الذي تبحث عنه الجماهير بشكل متواصل، بحيث تصبح تلك الموديلات قادرة على جذب شرائح معنية بالطاقة النظيفة والأداء الاقتصادي للسيارات على حد سواء في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVs" المعني بمتابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة الموديلات الأفضل من بين هذه الطرز على المستوى الاقتصادي. تيسلا موديل 3 تستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح
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