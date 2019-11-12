رياضة

تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
تريزيجيه
تريزيجيه
كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، أن مواطنه أحمد المحمدي لعب دورًا في التأقلم على البيئة الجديدة بجانب عقلية الأهلي، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي، قائلًا: "أنا أحب نادي أستون فيلا وجماهيره، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، وأريد أن أسعدهم". وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة، الفوز أهم للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون".
وبسؤاله هل حصل على دورات في اللغة الإنجليزية، أجاب: "نعم، لكن يمكنني التحدث بشكل مثالي، لقد كنت في مصر طيلة سنوات عديدة، أنا الآن أفضل مما كنت عليه وقت انضمامي للفريق". وعن مثله الأعلى، قال: "البرازيلي رونالدو لاعبي المفضل، لقد كان مهاجمًا رائعًا، عندما كنت صغيرًا اعتدت على مشاهدة جميع مقاطع الفيديو
اقرأ المزيد
محمد-صلاح

ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
رياض محرز

محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
مانشستر سيتي

كومباني: البدائل الدفاعية في مانشستر سيتي قليلة

قال فينسان كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، إن البدائل الدفاعية في السيتي تبدو قليلة هذا الموسم لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يضم سيتي مدافعا بديلا بعد رحيل قلب الدفاع كومباني إلى أندرلخت في مايو الماضي بينما خسر بطل إنجلترا جهود إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة المدى، وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب جون ستونز في المباريات الأخيرة لكن الثنائي عانى كثيرا خلال الهزيمة 3-1 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الأحد الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
تريزيجيه‎

تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.
تريزيجيه

تريزيجيه يعرب عن فخره بعد هدف ليفربول

أعرب نجم المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله في شباك ليفربول أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز على فيلا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي، وقال تريزيجيه عقب اللقاء، حسبما نقلت وكالة "DPA": "هذه هي اللحظة الأهم بالنسبة لي خلال الموسم، سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي وفي مرمى فريق عريق مثل ليفربول، قدمنا مباراة كبيرة، لكننا فقدنا تركيزنا في الدقائق الأخيرة".
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]