تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

تريزيجيه

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، أن مواطنه أحمد المحمدي لعب دورًا في التأقلم على البيئة الجديدة بجانب عقلية الأهلي، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي، قائلًا: "أنا أحب نادي أستون فيلا وجماهيره، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، وأريد أن أسعدهم". وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة، الفوز أهم للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون".

وبسؤاله هل حصل على دورات في اللغة الإنجليزية، أجاب: "نعم، لكن يمكنني التحدث بشكل مثالي، لقد كنت في مصر طيلة سنوات عديدة، أنا الآن أفضل مما كنت عليه وقت انضمامي للفريق". وعن مثله الأعلى، قال: "البرازيلي رونالدو لاعبي المفضل، لقد كان مهاجمًا رائعًا، عندما كنت صغيرًا اعتدت على مشاهدة جميع مقاطع الفيديو

وبسؤاله هل حصل على دورات في اللغة الإنجليزية، أجاب: "نعم، لكن يمكنني التحدث بشكل مثالي، لقد كنت في مصر طيلة سنوات عديدة، أنا الآن أفضل مما كنت عليه وقت انضمامي للفريق".



وعن مثله الأعلى، قال: "البرازيلي رونالدو لاعبي المفضل، لقد كان مهاجمًا رائعًا، عندما كنت صغيرًا اعتدت على مشاهدة جميع مقاطع الفيديو الخاصة به".



وعن دور أحمد المحمدي في تأقلمه مع الفريق قال: "نعم ساعدني كثيرًا، لقد أخبرني بالأشياء الأساسية التي يجب عليّ فعلها في بيئة جديدة، كنت أتحدث إلى أحمد المحمدي خلال معسكرات المنتخب وقلت له أود الانضمام إلى آستون فيلا".



وبسؤاله عن دور الأهلي فيما وصل إليه، أجاب: "نعم ساعدني كثيرًا، لقد كنت فخورًا باللعب معه على مدار 14 عامًا، لقد خلقوا لي عقلية عظيمة، وهي عقلية الفوز، لا يمكن أن تخسر، عليك مواصلة العمل الجاد وعدم الاستسلام".