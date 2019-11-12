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ماذا تقدم شركات المحمول في ملف التحول الرقمي بمصر؟

افتتح اليوم الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قمة مصر الاقتصادية، وذلك نيابة عن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي القمة التي تناقش أهم الملفات الاقتصادية
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية
ناقشت الجلسة الثانية لفعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى المقامة اليوم دور الحكومة وجهودها للتحول الرقمي تحت عنوان "مصر في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟.. شارك في الجلسة كل من: إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، والمهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمي بشركة اورنج مصر، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وكشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، عن حصيلة إيرادات الدولة من التحصيل الإلكتروني، وبلغت 4 مليارات جنيه منذ إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة مطلع شهر مايو الماضي. وأضاف أن الشركة تعاونت مع الحكومة لتطبيق تلك المنظومة، ووزعت 20 ألف ماكينة
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. وأشار معيط، إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزير-الماليه

معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
خالد بشارة - أوراسكوم للتنمية

أوراسكوم للتنمية مصر تسجل أرباحا 501 مليون جنيه

أوراسكوم للتنمية مصر تواصل تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها وتستمر في تحقيق النتائج المستهدفة لعام 2019، ارتفعت الإيرادات بنسبة 39,4? لتصل إلى3,3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل 2,4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018، وارتفع مجمل الربح بنسبة 6,5% لتصل إلى 996,8 مليون جنيه مصري خلال الفترة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 6,7? لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 987,5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2018.
البنك-المركزي

مصر تطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأسبوع المقبل

قال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر 2019. وأضاف البنك، أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر2020. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
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البورصة

20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
محمد أبو العنين

أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد

أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة أن تتضمن صورة مصر رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي ترسم رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي. وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هشام عز العرب

عز العرب: القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد

أكد هشام عز العرب – رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي CIB ضرورة التركيز على الموارد التنفيذية على مستوى جميع القطاعات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيث لا بد أن يلعب دورًا رئيسيا في دعم الاقتصاد، وإطلاق الإمكانات التصديرية لمصر، لافتا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم عوامل نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف عز العرب خلال كلمته في قمة مص الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

نصار: 20% زيادة متوقعة في الصادرات المصرية خلال 2019

أكد الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية تعد العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. وأشار نصار خلال كلمته والتي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال قمة مصر الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير والتي أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي. وأوضح نصار أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%.
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