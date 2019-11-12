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ماذا تقدم شركات المحمول في ملف التحول الرقمي في مصر؟

افتتح اليوم الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قمة مصر الاقتصادية، وذلك نيابة عن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي القمة التي تناقش أهم الملفات الاقتصادية
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية
ناقشت الجلسة الثانية لفعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى المقامة اليوم دور الحكومة وجهودها للتحول الرقمي تحت عنوان "مصر في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟.. شارك في الجلسة كل من: إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، والمهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمي بشركة اورنج مصر، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وكشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، عن حصيلة إيرادات الدولة من التحصيل الإلكتروني، وبلغت 4 مليارات جنيه منذ إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة مطلع شهر مايو الماضي. وأضاف أن الشركة تعاونت مع الحكومة لتطبيق تلك المنظومة، ووزعت 20 ألف ماكينة
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بورصة

مبيعات أجنبية تكبد البورصة 4.8 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.19 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية مكثفة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14669.98 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 548.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1453.93 نقطة.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
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20 مليار جنيه صافي تعاملات غير المصريين في البورصة

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلال إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد. ونوه فريد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بأهمية تحقيق أهداف النمو الاحتوائي للقطاعات المتنوعة عن طريق معالجة الاختلالات في كل قطاع، مثل جهودات الحومة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي كونه الأكثر استهلاكا للموارد البيئية.
محمد أبو العنين

أبو العينين: بناء مصر الصناعية يدعم الاقتصاد

أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة أن تتضمن صورة مصر رسالة حضارية للعالم بإنجازاتها وتطوراتها التي ترسم رؤى مستقبل 2030، ومخاطبة العالم لأهمية الاستثمار بها وجعلها قبلة لسوق الاستثمار العالمي. وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هشام عز العرب

عز العرب: القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد

أكد هشام عز العرب – رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي CIB ضرورة التركيز على الموارد التنفيذية على مستوى جميع القطاعات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيث لا بد أن يلعب دورًا رئيسيا في دعم الاقتصاد، وإطلاق الإمكانات التصديرية لمصر، لافتا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم عوامل نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف عز العرب خلال كلمته في قمة مص الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

نصار: 20% زيادة متوقعة في الصادرات المصرية خلال 2019

أكد الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية تعد العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. وأشار نصار خلال كلمته والتي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال قمة مصر الاقتصادية والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير والتي أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي. وأوضح نصار أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%.
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