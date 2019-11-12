بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

تحرير:وكالات ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن اجتماع "الكابينيت" استمر لثلاث ساعات، أطلق بعدها سلاح الجو الإسرائيلي قذائفه على أهداف داخل قطاع غزة، خاصة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالقطاع. وأوردت القناة العبرية، أن اجتماع الكابينيت يأتي على خلفية إطلاق حوالي 180 صاروخا وقذيفة على الداخل الإسرائيلي ردا على