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بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

تحرير:وكالات ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وذكرت القناة العبرية السابعة أن اجتماع "الكابينيت" استمر لثلاث ساعات، أطلق بعدها سلاح الجو الإسرائيلي قذائفه على أهداف داخل قطاع غزة، خاصة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالقطاع. وأوردت القناة العبرية، أن اجتماع الكابينيت يأتي على خلفية إطلاق حوالي 180 صاروخا وقذيفة على الداخل الإسرائيلي ردا على
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الجيش-الاسرائيلى

بعد إطلاق 180 صاروخا.. الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول التصعيد في غزة.
نتنياهو

استغرق 3 ساعات.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في قطاع غزة، إذ نشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قصف-غزة (2)

ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال في غزة لـ 4 شهداء و25 مصابًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أربعة وأصيب 25 آخرون بجروح في عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة، إذ استشهد الشاب زكي غنام 25 عاما في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين وأصيب ثلاثة آخرين في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة. وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة وبدأ التصعيد باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا 42 عاما وزوجته أسماء إضافة إلى إصابة أربعة من أولاده.
الاردن

ماذا بعد عودة «الباقورة والغمر» إلى أحضان الأردن؟

بعد ما يقرب من عام على قرار استعادة السيادة الأردنية على منطقتي "الباقورة والغمر"، عادت تلك المناطق إلى أحضان الأردن مرة أخرى بعد 25 عامًا من وضعها تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي. وكان 10 نوفمبر الجاري، آخر يوم يحق فيه للمزارعين الإسرائيليين دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر. واستأجرت إسرائيل هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود بين الأردن وإسرائيل، وكان لها حق التصرف بهما ربع قرن بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، والتي تعرف بـ"معاهدة وادي عربة".
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نتنياهو

استغرق 3 ساعات.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في غزة

انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في قطاع غزة، إذ نشر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قصف-غزة (2)

ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال في غزة لـ 4 شهداء و25 مصابًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أربعة وأصيب 25 آخرون بجروح في عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة، إذ استشهد الشاب زكي غنام 25 عاما في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين وأصيب ثلاثة آخرين في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة. وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة وبدأ التصعيد باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا 42 عاما وزوجته أسماء إضافة إلى إصابة أربعة من أولاده.
ياسر عرفات

«حماس» تمنع إحياء ذكرى رحيل عرفات.. هل يعمق الانقسام؟

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، القائد الذي ارتبط اسمه بأهم مراحل نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، التي توافق 11 نوفمبر من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم سنويا ذكرى وفاة الراحل عرفات كل عام، والذي لا تزال وفاته محل جدل وقضية يكتنفها الغموض، فرغم تأكيد الأطباء الفرنسيين الذي أشرفوا على علاجه عدم تسممه بأي مادة، إلا أن جهات عدة وجهت اتهامات لإسرائيل باغتياله، وهو أمر لم تنفه إسرائيل ولم تعترف به.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى. وذكر نادي الأسير، في بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم)، وفلسطيني من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).
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