الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

القرفة جيدة للأشخاص الذين يشتكون من البرد دائمًا، كما أها تحفز الدورة الدموية، وتعتبر من المنشطات الحيوية للجهاز الهضمي، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.
مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
عندما يأتي الطقس البارد ، تشعر دائمًا بالحاجة إلى شرب شيء دافئ ، لأنه ليس من السهل أن تحافظ على درجة حرارتك دائمًا، فأنت بحاجة إلى تدفئة جسمك من الداخل إلى الخارج، وعند التفكير في أفضل طريقة للقيام بذلك، ستجد إن الأعشاب خيارًا مثاليا، حيث تعتبر جزء أساسي من حياتنا ويمكن أن تحسن الصحة بطرق مختلفة، فهذه
عندما يأتي الطقس البارد ، تشعر دائمًا بالحاجة إلى شرب شيء دافئ ، لأنه ليس من السهل أن تحافظ على درجة حرارتك دائمًا، فأنت بحاجة إلى تدفئة جسمك من الداخل إلى الخارج، وعند التفكير في أفضل طريقة للقيام بذلك، ستجد إن الأعشاب خيارًا مثاليا، حيث تعتبر جزء أساسي من حياتنا ويمكن أن تحسن الصحة بطرق مختلفة، فهذه الأعشاب الدافئة لا تقوم فقط بتدفئة الجسم، ولكن تحسن الدورة الدموية أيضًا، وما يلي بعض من الأعشاب الهامة، التي يجب ادراجها في نظامك الغذائي، لتدفئة الجسم:
1-الروزماري
أثبتت الأبحاث قدرة الروزماري على المساعدة في مكافحة أعراض الحساسية وتوفير الراحة لمرضى الربو، حيث تتميز عشبة الروزماري بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما يساعد حمض روزمارنيك في تحسين أعراض الحساسية الموسمية.
2-الهيل "الحبهان"
غالبًا ما يستخدم في الطهي الهندي والآسيوي لنكهاته الحارة، يحتوي الهيل على معادن أساسية ومركبات مضادة للأكسدة، كما يمكنك إضافته إلى الطعام ، مثل أطباق الكاري، حيث يمنح الجسم حرارة أثناء شهور الشتاء الباردة.
3-القرفة
القرفة جيدة للأشخاص الذين يشتكون من البرد دائمًا، كما أنها تحفز الدورة الدموية، وتعتبر من المنشطات الحيوية للجهاز الهضمي، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتنظم معدلات السكر في الدم بشكل ملحوظ، بحانب ذلك، عند تناول كوب من القرفة في الشتاء، ستشعر بالدفء، وستمنح جسمك الحرارة التي تحتاجها.
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4-الزنجبيل
عند الحديث عن الأعشاب الصحية، لابد أن نذكر الزنجبيل، لأنه متعدد الفوائد والاستخدامات، ويعتبر من الأعشاب العلاجية، حيث يعزز الجهاز المناعي ، ويحارب الحساسية ، ويخفض الكوليسترول ، ويخفف من آلام التهاب المفاصل ، ويحفز الهضم ، ويحارب الغثيان، وخاصة غثيان الصباح، ويدفئ الجسم، فعليك بتجربة كوب من شاي الزنجبيل، أو شوكولاتة الزنجبيل الساخنة.
5-جوزة الطيب
إن جوزة الطيب جيدة للوقاية من انتفاخ البطن وعلاج الإسهال عند الأطفال. كما أن لديها خصائص مضادة للفيروسات، بجانب ذلك، تساعدك على التدفئة في فصل الشتاء، عند إضافتها إلى الطعام.
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6-الثوم
يعتبر من الأعشاب العلاجية، حيث يعمل كمحارب جيد للعديد من الأمراض، ويعزز من الجهاز الثوم المناعي، ومضاد قوي للجراثيم، كما إنه يكافح الفيروسات، ويعمل كموسع للأوعية ، مما يعني أنه يحسن الدورة الدموية ويمنع خلايا الدم من التكتل معًا، إضاف إلى ذلك، يعمل الثوم أيضًا على تقليل الجلوكوز بالنسبة لمرضى السكر، ويساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويقتل الطفيليات ويشفي الجروح، وبجانب هذه الفوائد، يعطي الجسم حرارة في الشتاء، فتوفر له تدفئة رائعة.
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وعند الشعور بالملل يمكنك تناول الشاي الأخضر أو البليلة والسحلب، كما إن مشروب الشوكولاتة الساخنة له دور كبير في تدفئة الجسم.
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