الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

القرفة جيدة للأشخاص الذين يشتكون من البرد دائمًا، كما أها تحفز الدورة الدموية، وتعتبر من المنشطات الحيوية للجهاز الهضمي، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أعشاب

مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

عندما يأتي الطقس البارد ، تشعر دائمًا بالحاجة إلى شرب شيء دافئ ، لأنه ليس من السهل أن تحافظ على درجة حرارتك دائمًا، فأنت بحاجة إلى تدفئة جسمك من الداخل إلى الخارج، وعند التفكير في أفضل طريقة للقيام بذلك، ستجد إن الأعشاب خيارًا مثاليا، حيث تعتبر جزء أساسي من حياتنا ويمكن أن تحسن الصحة بطرق مختلفة، فهذه