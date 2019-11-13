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الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

القرفة جيدة للأشخاص الذين يشتكون من البرد دائمًا، كما أها تحفز الدورة الدموية، وتعتبر من المنشطات الحيوية للجهاز الهضمي، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.
تحرير:إسراء سليمان ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أعشاب
أعشاب
مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
عندما يأتي الطقس البارد ، تشعر دائمًا بالحاجة إلى شرب شيء دافئ ، لأنه ليس من السهل أن تحافظ على درجة حرارتك دائمًا، فأنت بحاجة إلى تدفئة جسمك من الداخل إلى الخارج، وعند التفكير في أفضل طريقة للقيام بذلك، ستجد إن الأعشاب خيارًا مثاليا، حيث تعتبر جزء أساسي من حياتنا ويمكن أن تحسن الصحة بطرق مختلفة، فهذه
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البرتقال

البرتقال.. يحميك من أمراض القلب ويجنبك الإمساك

بدأت نفحات فصل الشتاء في الظهور، كالهواء اللطيف صباحا، والنسمات الباردة ليلا، وليس هناك أحلى من تناول البرتقال في الليل أمام التلفاز أو وأنت جالس مع عائلتك في سهرة فى نهاية الأسبوع. ولأن البرتقال من الفاكهة الشعبية وينتمي إلى الحمضيات، فعليك معرفة أنه يزرع في معظم المناطق الدافئة في العالم ويستهلك إما طازجا أو عصيرا. البرتقال مصدر صحي للألياف وفيتامين C والثيامين والفولات ومضادات الأكسدة؛ لذا يمكنك التعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Health line.
فوائد-شاي-القرفة

«الروزماري».. من أعشاب إلى شاي يحافظ على صحة القلب

يعرف الروزماري بفوائده المتعددة، حيث يساعد في علاج الخرف، والحماية من السرطان، و يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، إضافة إلى ذلك، يستخدم في علاج الثعلبة، ويعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من التوتر عند استنشاقه، ونظرًا لأهمية الروزماري، ينصح أيضًا بتناول شاي من مستخلص هذا النبات، حيث يعمل على التقليل من السكر في الدم، وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية بشكل كبير، وليس ذلك فقط، ولكن غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
القهوة

شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف

قد يكون لفنجان القهوة الذي تشربه صباحا فوائد أكبر من مساعدتك على الاستيقاظ، وذلك لأنه أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة يقلل من فرصتك للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية. نظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، كان هؤلاء الأشخاص أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد، وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
مشروبات الزنجبيل

الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
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