Invertium الإماراتية تطلق برنامج TIP للمبتكرين بمصر

الدورة الأولى التي أقيمت في الإمارات شهدت حضور 1185 مشارك من 34 دولة، فازت فيها 24 شركة، وحصل المشاركون على 990 دورة بحضور أكثر من 700 شخص.

تحرير:أحمد البرماوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

انطلاقًا من رؤية شركة invertium الرائدة والمستهدفة لبناء الجسور بين كافة المشتركين في منظومة ريادة الأعمال، أعلنت اليوم شركة invertium عن إطلاق برنامج Technology Innovation Pioneers TIP في مصر بهدف الربط بين كافة أطراف المنظومة المتعاملة في مجال ريادة الأعمال سواء من أصحاب الأفكار والشركات الناشئة، أو الممولين وصناديق الاستثمار، أو أصحاب التحديات والذين يطالبون بعرض الحلول من المشكلات، أو الحضانات ومسرعات الأعمال، ويأتي البرنامج في مصر كمحطة ثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي شهدت فاعليات الدورة الأولى من البرنامج في العام الماضي.

وحضر الاحتفالية التي نظمتها الشركة اليوم في القاهرة الدكتور هشام عيسى مديرالعمليات في شركة invertium الإماراتية والسيد سامح علي مدير التطوير والمدير التجاري بالشركة، ونادرحريز مدير مشروع Technology Innovation Pioneer.قال الدكتور هشام عيسى مدير التطوير بالشركة الإماراتية إن مصر تمتلك من الطاقات البشرية

وحضر الاحتفالية التي نظمتها الشركة اليوم في القاهرة الدكتور هشام عيسى مديرالعمليات في شركة invertium الإماراتية والسيد سامح علي مدير التطوير والمدير التجاري بالشركة، ونادرحريز مدير مشروع Technology Innovation Pioneer.

قال الدكتور هشام عيسى مدير التطوير بالشركة الإماراتية إن مصر تمتلك من الطاقات البشرية والفكرية ما يؤهلها للتفوق في مجال ريادة الأعمال بشكل كبير، لا سيما وأن مصر جاءت في المرتبة الثانية خلال العام الماضي في عدد الشركات الناشئة بعد الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2005، و2006 خلقت بيئة محفزة بقوة تشجع الاستثمارات ودخول الشركات العالمية.



وتسعى المنصة إلى خلق منظومة لتمكين روادالأعمال من خلال ضم كافة اللاعبين من رواد الأعمال والممولين، والرعاة والجهات الحكومية، والمؤسسات غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى أصحاب المشكلات أو ما يطلق عليهم Challenge Owners الذين يحركون رواد الأعمال نحو ابتكار الأدوات والأفكار والشركات لحل تلك المشكلات.



وأكد الدكتور هشام عيسى أن كل الخطوات الحالية تسعى إلى ربط الجهات المعنية ببعضها بدلاً من كونها جزرًا منعزلة تعمل على كل على حدا ومن ناحيتنا فإننا على أتم استعداد للتواصل مع كافة الجهات المعنية بهدف بناء الجسورالرابطة بين كافة العاملين في ريادة الأعمال، وبدأت تلك الخطوات الهادفة لدعم ريادة الأعمال في الإمارات المتحدة العربية العام الماضي ضمن خطة الحكومة الإماراتية لمئوية الإمارات في 2071.



أكد نادر حريز أن المنظومة تسعى لعقد حملات ترويجية حول منظومات ريادة الأعمال وستبدأ في مصر بعرض أحد تلك الجولات في الجريك كامبس باعتباره قبلة الشركات الناشئة في مصر، بهدف خلق بيئة محفزة وربط المبتكرين بالأدوات الترويجية اللازمة، مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية للمبتكر ولافكاره الإبداعية، وتسجيل براءات الاختراع للحفاظ على المنظومة الابتكارية المحلية.

تم إطلاق برنامــج روّاد التكنولوجيــا والابتــكار (TIP) من قبل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وتماشيا مع مئوية الإمارات العربية المتحدة 2071.

وتابع حريز "يهدف برنامــج روّاد التكنولوجيــا والابتــكار (TIP) للنهوض بمنظومة ريادة الأعمال على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي في مسعى لحلّ التحديات المهمة ضمن قطاعات الصحة والبيئة والطاقة، يقدم البرنامج منصة مثالية لتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال وتعريفهم بالمستثمرين من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الجريئة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية".



كما يستهدف (TIP) كل من المبتكرين ورواد الاعمال والطلاب من المنطقة والعالم، ويمنحهم فرصة فريدة من نوعها لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارات، واستعراضها امام كبار المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في تحويلها إلى حلول فعالة قابلة للتطبيق في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، للتأهل والانضمام للبرنامج يجب على المتقدم تبني فكرة أو تكنولوجيا مبتكرة لديها الامكانية لحل التحديات ضمن قطاعات الصحة والبيئة والطاقة.



وأكد حريز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بالقاهرة اليوم الاثني، "سيحصل الفائزون على فرص فريدة من الدعم، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للتواصل مع شبكة محلية ودولية تتضمن قادة متخصصين ولاعبين مؤثرين في قطاعات مختلفة، وبناء علاقات تجارية متخصصة تخدم التطلعات المستقبلية".



كما أعلنت انفرتيوم للمرة الأولى عن إطلاق منصتها للابتكار مفتوحة المصدر GOIP والتي تسعى لخلق منظومة من المعارف المتراكمة عن منظومة ريادة الأعمال، وتحريك الاتجاه الجمعي لمنظومة ريادة الاعمال في اتجاهات أكثر فاعلية.



سامح علي استعرض المفهوم الذي تقوم عليه منصة الابتكار المفتوحة لشركة إنفرتيوم GOIP قائلاً" تعتمد منصات الابتكار المفتوحة على الخبرات والقواعد المعرفية لشبكة كاملة لتطوير الأفكار ونموها، وما يميز منصة الابتكار المفتوح لشركة إنفيرتيوم أنه يمكن للمنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح، والكليات والجامعات، والمؤسسات الصغيرة والكبيرة وملاك التحديات والشركات الناشئة والمستثمرين الاستفادة من نهج الابتكار المفتوح لنمو ناجح، وتوطين العلامات التجارية وزيادة تسجيل براءات الاختراع. وتوفر منصة الابتكار المفتوحة أفكارًا مبتكرة وغير تقليدية وقابلة للتنفيذ حول توفير التكاليف للمنتجات أو تطوير المنتجات وإيجاد حلول مبتكره لمشاكل الإنسانية.

منصة GOIP من شركة إنفيرتيوم تعتبر مفتاح للتطوير والنشر والحصول على أكبر الفوائد من استراتيجية الابتكار مفتوح".



وأبان "بالنسبة للمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة فإن المنصة تقدم لهم عدد كبير من العملاء وقاعدة بيانات كبيرة وتمكينهم من التقديم لتحديات تكنولوجية وابتكارية، والتواصل مع مستثمرين، والمشاركة في الابتكار مع أصحاب التحديات لتطوير حلولهم والتحقق من صحتها واختبارها مع تقديم فرص للرابحين للاستمرار في التسويق بالاشتراك مع أصحاب التحديات".



وتابع سامح علي " ملاك التحديات فيستطيعوا من خلال المنصة للوصول إلى مجتمع كبير من المخترعين وأصحاب الحلول ذوي الخبرات متعددة التخصصات، ويمكنهم للحصول على أفكار مبتكرة لدعم احتياجاتهم التي لا تستطيع طرق البحث والتطوير التقليدية ان تقدمها لهم. وتؤدي عملية الابتكار المفتوح المنظم والتكراري التي تيسرها منصة شركة إنفيرتيوم إلى تقليل تكاليف البحث وتوسيع القدرة على الابتكار بشكل عام".

وتسعي المنصة ربط حل المشكلات بمالكي المشاكل على الصعيد العالمي، وتسهيل الابتكار وتضييق الفجوة بين البحث والتسويق، وتوفير منصة لدفع الابتكار من مرحلة التفكير إلى مرحلة التسويق، مما يجعل التكنولوجيا المبتكرة في متناول المنظمات. وتربط المنصة المنظمات أو الهيئات الحكومية أو أي كيان يبحث عن حلول لتحدياتهم الرئيسية مع شبكة واسعة الخبراء والمخترعين والشركات الناشئة وغيرها داخل الصناعة والتي يمكنها تقديم وجهات نظر متنوعة والابتكارات وتعتبر المنصة البديل الحديث لألية متقدمة لإدارة براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية في الدول التي تسعي الي زيادة الدخل العام عن طريق المحافظة على ملكياتها الفكرية وزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل تلك الدول للتقدم نحو ريادة تكنولوجية وابتكارية عالمية.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي كشفت المنصة عن تحدي تكنولوجيا العقارات PropTech والذي يشير إلى استخدام أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا المتصلة بما في ذلك أجهزة البرمجيات والية التحكم السحابية والكهربائية في التحكم والتطوير والتشغيل لسوق العقارات، ويطرح التحدي خمسة محاور رئيسية وهي التشغيل والتحكم والمباني الذكية وتكنولوجيا التمويل وامتلاك الأراضي وإدارتها.