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Invertium الإماراتية تطلق برنامج TIP للمبتكرين بمصر

الدورة الأولى التي أقيمت في الإمارات شهدت حضور 1185 مشارك من 34 دولة، فازت فيها 24 شركة، وحصل المشاركون على 990 دورة بحضور أكثر من 700 شخص.
تحرير:أحمد البرماوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
انفرتيوم
انفرتيوم
انطلاقًا من رؤية شركة invertium الرائدة والمستهدفة لبناء الجسور بين كافة المشتركين في منظومة ريادة الأعمال، أعلنت اليوم شركة invertium عن إطلاق برنامج Technology Innovation Pioneers TIP في مصر بهدف الربط بين كافة أطراف المنظومة المتعاملة في مجال ريادة الأعمال سواء من أصحاب الأفكار والشركات الناشئة، أو الممولين وصناديق الاستثمار، أو أصحاب التحديات والذين يطالبون بعرض الحلول من المشكلات، أو الحضانات ومسرعات الأعمال، ويأتي البرنامج في مصر كمحطة ثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي شهدت فاعليات الدورة الأولى من البرنامج في العام الماضي.
وحضر الاحتفالية التي نظمتها الشركة اليوم في القاهرة الدكتور هشام عيسى مديرالعمليات في شركة invertium الإماراتية والسيد سامح علي مدير التطوير والمدير التجاري بالشركة، ونادرحريز مدير مشروع Technology Innovation Pioneer.قال الدكتور هشام عيسى مدير التطوير بالشركة الإماراتية إن مصر تمتلك من الطاقات البشرية
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أولوية- للتحول -الرقمي- وشركات -الاتصالات (7)

ماذا تقدم شركات المحمول في ملف التحول الرقمي في مصر؟

ناقشت الجلسة الثانية لفعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى المقامة اليوم دور الحكومة وجهودها للتحول الرقمي تحت عنوان "مصر في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟.. شارك في الجلسة كل من: إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، والمهندس محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمي بشركة اورنج مصر، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
بورصة

مبيعات أجنبية تكبد البورصة 4.8 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.19 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية مكثفة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14669.98 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 548.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1453.93 نقطة.
فلوس (3)

بزيادة 6 مليارات جنيه.. كيف ارتفعت إيرادات مصر؟

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019-2020، لتسجل نحو 107.154 مليار جنيه، في مقابل نحو 100.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة بلغت نحو 6.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1451 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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