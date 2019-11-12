محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

رياض محرز

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".

وواصل محرز حديثه، قائلا: "يوسف بلايلي حضر تجاهي، ومن بعده بغداد بونجاح، وقلت لهما ابتعدا، أنا من سيسدد، لكني طلبت من بلايلي أن يحاول خداع النيجيريين ويوهمهم أنه سيسدد". وأوضح النجم الجزائري: "في البداية كان قراري أن أسددها من أسفل الحائط البشري، لكني رأيت لاعبًا مستلقيًا خلف الحائط على أرض الملعب،