السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة مع روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجى، حيث أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات بين الجانبين تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين. ونقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي. وفي أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.

وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.من ناحية أخرى، وقعت روسيا والنيجر، عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية