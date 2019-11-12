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السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة مع روسيا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
السيسي
السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجى، حيث أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات بين الجانبين تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين. ونقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي. وفي أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
وألقى السيسي، كلمة خلال الجلسة، ركزت على محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا، خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.من ناحية أخرى، وقعت روسيا والنيجر، عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية
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الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».
زاهي حواس

حواس: المتحف الكبير يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن لدينا أعظم حضارة في الدنيا، ومن يعرف قيمتها سوف يرتقي للأعلى، لافتًا إلى أن مصر سوف تفتتح العام القادم المتحف الكبير، الذي يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21، موضحًا، أن بطل هذا المتحف هو «توت عنخ آمون»، لذا تمت كتابة أوبرا تحمل اسم «توت عنخ آمون» سيتم عرضها في افتتاح المتحف، معربًا خلال الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة حول كتاب «توت عنخ آمون»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

التضامن: 457 مليون جنيه لأنشطة «سكن كريم»

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج "سكن كريم" وإنجازاته حتى أكتوبر 2019. وذكرت البيان أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه، منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانفاق من المصادر المساندة للبرنامج، الذي بلغ حوالي 203 ملايين جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
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مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
السيسي (2)

السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
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