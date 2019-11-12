ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

محمد صلاح

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز بنتيجة 3- 1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء