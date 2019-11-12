رياضة

ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
وتعرض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز بنتيجة 3- 1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وظهر صلاح بعد المباراة، واضعًا الثلج على قدمه اليسرى، ويسير بدون حذاء
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رياض محرز

محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
تريزيجيه

تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، أن مواطنه أحمد المحمدي لعب دورًا في التأقلم على البيئة الجديدة بجانب عقلية الأهلي، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي، قائلًا: "أنا أحب نادي أستون فيلا وجماهيره، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، وأريد أن أسعدهم". وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة، الفوز أهم للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون".
مانشستر سيتي

كومباني: البدائل الدفاعية في مانشستر سيتي قليلة

قال فينسان كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، إن البدائل الدفاعية في السيتي تبدو قليلة هذا الموسم لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يضم سيتي مدافعا بديلا بعد رحيل قلب الدفاع كومباني إلى أندرلخت في مايو الماضي بينما خسر بطل إنجلترا جهود إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة المدى، وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب جون ستونز في المباريات الأخيرة لكن الثنائي عانى كثيرا خلال الهزيمة 3-1 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الأحد الماضي.
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المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
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البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
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تفاصيل مكالمة حسام البدري مع محمد صلاح

اطمأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري مع محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين، حيث تعرض صلاح لجزع في كاحل القدم خلال مبارياته أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة بالمسابقة الإنجليزية.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
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