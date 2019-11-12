مران الأهلي.. تصعيد 7 ناشئين وغياب المدربين

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق والتي بدأت أمس استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهد المران الجماعي انتظام المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي بشكل طبيعي بعدما حصل على راحة سلبية استغلها بالسفر إلى بلاده وعاد مساء أمس الإثنين.

وصعد فايلر، 7 لاعبين من قطاع الناشئين للتغلب على النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الوطني وانضمام اللاعبين الأجانب لمنتخباتهم، بالإضافة إلى تواجد عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي. وتغيب وليد سليمان عن التدريبات بالرغم من أنه تواجد في مران الأمس وشارك بصورة طبيعية،