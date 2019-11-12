رياضة

مران الأهلي.. تصعيد 7 ناشئين وغياب المدربين

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق والتي بدأت أمس استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهد المران الجماعي انتظام المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي بشكل طبيعي بعدما حصل على راحة سلبية استغلها بالسفر إلى بلاده وعاد مساء أمس الإثنين.
وصعد فايلر، 7 لاعبين من قطاع الناشئين للتغلب على النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الوطني وانضمام اللاعبين الأجانب لمنتخباتهم، بالإضافة إلى تواجد عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي. وتغيب وليد سليمان عن التدريبات بالرغم من أنه تواجد في مران الأمس وشارك بصورة طبيعية،
اقرأ المزيد
كريم العراقي (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.
ايمري

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران- الأهلي (2)

مران الأهلي.. محاضرة فايلر وانتظام الشيخ ومارسيلو

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، وبدأ المران بمحاضرة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رينيه فايلر

مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
شريف إكرامي

شريف إكرامي: لست موظفًا أقبل بالجلوس احتياطيًا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى لعدم تكرار الموسم الماضي، وتحقيق نتائج وبطولات أفضل من التي تحققت، بعدما خسر المارد الأحمر بطولات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي، لكنه حصد بطولتي الدوري والسوبر المحلي، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا:"أتمنى أن نستمر على الأداء الذي نقدمه خلال الفترة الحالية، حتى نهاية الموسم، لأن هدفنا هو تعويض ما حدث في الموسم الماضي".
مؤمن زكريا

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]