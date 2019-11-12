الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».

وقال الدكتور خالد مجاهد: «إن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، والقضاء على بؤر العدوى، وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات»، مضيفًا: «أنه تم إطلاق المبادرة في 9 محافظات كمرحلة أولى وهي: (بورسعيد -

وقال الدكتور خالد مجاهد: «إن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، والقضاء على بؤر العدوى، وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات»، مضيفًا: «أنه تم إطلاق المبادرة في 9 محافظات كمرحلة أولى وهي: (بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - الجيزة - بني سويف - الأقصر - أسوان)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية الذين قاموا بدور محوري لنشر التوعية وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمبادرة».

وأوضح مجاهد، أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية، والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتي بدأ إطلاقها في 2 نوفمبر الجاري والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة: «إن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها ذات المرة الواحدة».

وأضاف حساني: «أن الكتاب يتضمن أيضًا حظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين»، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

وأوضح أن الوزارة نظمت ورشتي عمل بالتنسيق مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وبحضور عدد من القيادات ومسؤولي إدارة الأزمات في المحافظات التسع للمبادرة؛ وذلك للتنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أية إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى.

وأشار إلى أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على آليات العمل للبدء في تنفيذ المبادرة، حيث من المقرر تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة، وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، وتوزيع ملصقات التوعية، والمتابعة الدورية لجميع صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.

ولفت إلى تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوعية المهنيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب والتخلص الآمن من المخلفات وذلك اعتبارًا من 15 يومًا بعد البدء بتفعيل ورش العمل، مؤكدًا أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع ملصقات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدوري بها، والمرور باستمرار عليها، منوهًا بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المشاركة في الحملة.