المظاليم.. المنصورة يواصل الترنح وفاركو يتصدر

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

فاركو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فوزًا ثمينًا على نظيره الحمام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة بحرى بالدرجة الثانية، سجل رباعية فاركو، أحمد زغلول، وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبدالله. في المقابل أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم، الفوز رفع رصيد رصيد فاركو إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن دكرنس الثاني، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط في المركز السابع.

وحقق دكرنس الفوز على غزل المحلة، بهدفين نظيفين، سجل عمر فاروق هدفي دكرنس، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وجاء غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط. وتعادل المنصورة مع نظيره بلدية المحلة، بهدف لمثله، سجل عمرو مصطفى للبلدية، إبراهيم أسامة للبرتقالي، الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز