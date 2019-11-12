المظاليم.. المنصورة يواصل الترنح وفاركو يتصدر
تحرير:علي الزيني
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
فاركو
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فوزًا ثمينًا على نظيره الحمام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة بحرى بالدرجة الثانية، سجل رباعية فاركو، أحمد زغلول، وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبدالله.
في المقابل أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم، الفوز رفع رصيد رصيد فاركو إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن دكرنس الثاني، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط في المركز السابع.
وحقق دكرنس الفوز على غزل المحلة، بهدفين نظيفين، سجل عمر فاروق هدفي دكرنس، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وجاء غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.
وتعادل المنصورة مع نظيره بلدية المحلة، بهدف لمثله، سجل عمرو مصطفى للبلدية، إبراهيم أسامة للبرتقالي، الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز
وحقق دكرنس الفوز على غزل المحلة، بهدفين نظيفين، سجل عمر فاروق هدفي دكرنس، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وجاء غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.
وتعادل المنصورة مع نظيره بلدية المحلة، بهدف لمثله، سجل عمرو مصطفى للبلدية، إبراهيم أسامة للبرتقالي، الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع، بفارق نقطة عن البلدية العاشر.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة مالية كفر الزيات ودمنهور، ليرفع الأخير رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وجاء المالية في المركز 11 بنقطتين.
وتعادل أبو قير للأسمدة مع بيلا بهدف لكل فريق، ليرفع الأول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، وجاء بيلا في المركز الثامن بثلاث نقاط.
وحصد الأولمبي أول نقطة له، بعد التعادل مع الرجاء سلبيًّا، فيما وصل رصيد الفريق المطروحي إلى 6 نقاط، في المركز السادس.