رياضة

المظاليم.. المنصورة يواصل الترنح وفاركو يتصدر

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
فاركو
فاركو
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، فوزًا ثمينًا على نظيره الحمام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة بحرى بالدرجة الثانية، سجل رباعية فاركو، أحمد زغلول، وعلي بهيج من ركلة جزاء وهشام فتح الله ومحمود عبدالله. في المقابل أحرز للحمام محمود أبو زيد ووليد إبراهيم، الفوز رفع رصيد رصيد فاركو إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن دكرنس الثاني، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط في المركز السابع.
وحقق دكرنس الفوز على غزل المحلة، بهدفين نظيفين، سجل عمر فاروق هدفي دكرنس، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وجاء غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط. وتعادل المنصورة مع نظيره بلدية المحلة، بهدف لمثله، سجل عمرو مصطفى للبلدية، إبراهيم أسامة للبرتقالي، الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز
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كريم العراقي (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.
ايمري

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
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منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
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غزل المحلة يفوز على المنصورة في ديربي الدلتا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا ثمينًا على نظيره المنصورة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لمنافسات دوري الدرجة الثانية، سجل هاني عادل الهدف الأول، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني، ليرفع أبناء خالد عيد رصيدهم إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فاركو الثاني، وألعاب دمنهور الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.
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