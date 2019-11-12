بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تحرير:محمد فتحي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

السيسي والطيب

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

تجدر الإشارة إلى أن الأزهر الشريف عقد مجموعة من ورش العمل ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني، وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامي.يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، قد قال في وقت سابق، إن الأزهر الشريف لديه ثقة