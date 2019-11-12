بولونيا يسعى لخطف إبراهيموفيتش من ميلان

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

زلاتان إبراهيموفيتش

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وعلقت الصحيفة الإيطاللية على مكالمة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الذي تحدث مع السويدي قائلا له: "تعال واحظَ بالمرح عندما تُمتع الجميع في إيطاليا، بملعب ريناتو دا لارا"، كما كشفت في تقريرها أن زلاتان سوف يتخذ قراره يوم 10 ديسمبر المقبل. ويمتلك إبراهيموفيتش علاقة جيدة مع ميهايلوفيتش،