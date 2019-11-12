بولونيا يسعى لخطف إبراهيموفيتش من ميلان
تحرير:محمد جمال
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
زلاتان إبراهيموفيتش
كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
وعلقت الصحيفة الإيطاللية على مكالمة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الذي تحدث مع السويدي قائلا له: "تعال واحظَ بالمرح عندما تُمتع الجميع في إيطاليا، بملعب ريناتو دا لارا"، كما كشفت في تقريرها أن زلاتان سوف يتخذ قراره يوم 10 ديسمبر المقبل.
ويمتلك إبراهيموفيتش علاقة جيدة مع ميهايلوفيتش،
وعلقت الصحيفة الإيطاللية على مكالمة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الذي تحدث مع السويدي قائلا له: "تعال واحظَ بالمرح عندما تُمتع الجميع في إيطاليا، بملعب ريناتو دا لارا"، كما كشفت في تقريرها أن زلاتان سوف يتخذ قراره يوم 10 ديسمبر المقبل.
ويمتلك إبراهيموفيتش علاقة جيدة مع ميهايلوفيتش، حيث لعب الدولي السويدي بصحبته، وتدرب تحت قيادته عندما تولى الأخير مسؤولية المدرب المساعد في إنتر في الفترة ما بين 2006 و2008.
وسجل زلاتان 122 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم قضاها فى الكالتشيو.
وتوج زلاتان بلقب الدوري الإيطالي والسوبر مع ميلان خلال موسمين قضاهما بقميص الفريق قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.