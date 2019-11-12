رياضة

بولونيا يسعى لخطف إبراهيموفيتش من ميلان

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
وعلقت الصحيفة الإيطاللية على مكالمة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الذي تحدث مع السويدي قائلا له: "تعال واحظَ بالمرح عندما تُمتع الجميع في إيطاليا، بملعب ريناتو دا لارا"، كما كشفت في تقريرها أن زلاتان سوف يتخذ قراره يوم 10 ديسمبر المقبل. ويمتلك إبراهيموفيتش علاقة جيدة مع ميهايلوفيتش،
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طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.
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أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
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وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
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إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق رقما غائبا منذ 30 عاما أمام ميلان

حقق لاتسيو فوزًا ثمينًا على ميلان، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25 وخواكين كوريا في الدقيقة 83، بينما سجل هدف ميلان الوحيد كيسانجا بارتولومو جاسينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، وبتلك النتيجة واصل ميلان ترنحه في مسابقة الدوري، بعدما جمع 13 نقطة من 11 مباراة، ليحتل المركز الـ11 بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع والمربع الذهبي.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
زلاتان-إبراهيموفيتش (6)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة للكالتشيو

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أندية نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إبراهيموفيتش يريد الانضمام إلينا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش"، وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.
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