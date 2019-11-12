جنوب إفريقيا يفوز على كوت ديفوار ويتصدر المجموعة

المباراة بدأت بفرض البافانا بافانا سيطرته وسط محاولات من الأفيال للاستحواذ على الكرة في منطقة الوسط لكن دون جدوى، في ظل تقدم هجوم الأولاد، في الدقيقة الثالثة من اللقاء كادت تشهد تسجيل هدف أول لجنوب إفريقيا بعدما نفذ مبولي ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل جيد، إلا أن إلعازر حارس كوت ديفوار نجح في إبعادها عن شباكه.
وحاول منتخب كوت ديفوار خطف هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما تلقى داو كرة عرضية في الدقيقة 44 إلا أن رأسيته أخطأت الشباك.
وأدرك الفريق الجنوب إفريقي هدفه الأول في اللقاء عن طريق موكوينا في الدقيقة 79 بعدما سدد ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل رائع.
وكادت النتيجة تتضاعف في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من سينج حولها ماهلاتسي برأسه واصطدمت في العارضة، لترتد إلى موكوينا الذي سددها في الدفاع.