جنوب إفريقيا يفوز على كوت ديفوار ويتصدر المجموعة

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

حقق منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره الإيفواري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ونجح المنتخب الجنوب إفريقي في السيطرة على معظم أوقات المباراة وكان الأكثر خطورة، حتى نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة رائعة. وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى النقطة الرابعة، أمام كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم زامبيا بنقطة واحدة ونيجيريا بدون رصيد قبل مواجهتهما في وقت لاحق من مساء اليوم.

المباراة بدأت بفرض البافانا بافانا سيطرته وسط محاولات من الأفيال للاستحواذ على الكرة في منطقة الوسط لكن دون جدوى، في ظل تقدم هجوم الأولاد، في الدقيقة الثالثة من اللقاء كادت تشهد تسجيل هدف أول لجنوب إفريقيا بعدما نفذ مبولي ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل جيد، إلا أن إلعازر حارس كوت ديفوار