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مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
إطلاق نار في سوريا_أرشيفية
إطلاق نار في سوريا_أرشيفية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي - التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي، مصطفى بالي، إن: «الجيش التركي يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين الأكراد ويقتلهم في وضح النهار».وكان المرصد السوري قد رصد صباح اليوم تسيير دورية روسية - تركية جديدة في شمال سوريا هي الخامسة من نوعها، تجولت في ريف
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الرئيس-اللبناني (2)

الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد الشابين: «عبد الله عوض ساكب البلبيسي»، 26 عاما، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، 28 عاما»، فيما جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 مواطنا.
الجيش-الاسرائيلى

بعد إطلاق 180 صاروخا.. الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول التصعيد في غزة.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كيلو متر عن الحدود مع قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ??حول التصعيد في غزة، إذ نشر بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة، قائلًا: «رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع صباح اليوم، مع وزير الدفاع الجديد، نفتالي بينيت، ومع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، في مكتبه بتل أبيب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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بشار-الاسد

الأسد: نقدم فنا راقيا.. وأردوغان نجم الفن الهابط

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي"، مضيفا: "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-24

أردوغان: انسحاب 800 مسلح كردي من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 800 مسلح من الأكراد انسحبوا من المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وهناك نحو 1300 يواصلون انسحابهم، مضيفا: "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في الشمال السوري بشكل أقوى"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وأكد أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى روسيا، اليوم، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
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