ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

محمد صلاح

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد ذكرت اليوم الثلاثاء، عدم قدرة صلاح على المشاركة في مباراتي مصر القادمتين أمام كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة. وتعرض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز