رياضة

ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.
وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد ذكرت اليوم الثلاثاء، عدم قدرة صلاح على المشاركة في مباراتي مصر القادمتين أمام كينيا وجزر القمر بسبب الإصابة. وتعرض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز
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كريم العراقي (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.
ايمري

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
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محمد صلاح - كلوب

تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
محمد- صلاح‎

المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد- صلاح‎

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
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