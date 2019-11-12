سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«التحرير»، أنه عند وصول البلاغ، قامت على الفور قوة برئاسة الرائد عبدالمنعم علاء، رئيس المباحث، والعقيد أسامة ربيع، مفتش المباحث، والنقيب محمد مباشر معاون المباحث، وعدد من أفراد وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ديرب نجم، بالانتقال لمحل الواقعة، حيث تبين من التحريات