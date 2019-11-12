سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية
تحرير:محمد فتحي
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
جثة_أرشيفة
كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«التحرير»، أنه عند وصول البلاغ، قامت على الفور قوة برئاسة الرائد عبدالمنعم علاء، رئيس المباحث، والعقيد أسامة ربيع، مفتش المباحث، والنقيب محمد مباشر معاون المباحث، وعدد من أفراد وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ديرب نجم، بالانتقال لمحل الواقعة، حيث تبين من التحريات
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«التحرير»، أنه عند وصول البلاغ، قامت على الفور قوة برئاسة الرائد عبدالمنعم علاء، رئيس المباحث، والعقيد أسامة ربيع، مفتش المباحث، والنقيب محمد مباشر معاون المباحث، وعدد من أفراد وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ديرب نجم، بالانتقال لمحل الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه، نظرًا لرؤية المجني عليه في علاقة عاطفية محرمة مع أحد أقاربه في وقت متأخر من الليل.
وأشار إلى أن الجاني حينما رأى المجني عليه في هذا الوضع قرر الانتقام منه، وعلى الفور قام بوضع «سم» في أحد المشروبات، وقام بإعطائه له لتناوله، ثم بعد ذلك قيدوه «بحبل»، وقاموا بوضعه على السرير الخاص به، بالاشتراك مع السيدة التي كانت تقيم معه العلاقة المحرمة، وقاموا بضربه بآلة حادة في بعض المناطق بالجسم.
وأكد المصدر على أنه تم استدعاء العائلة بأكملها، للاستجواب، وبتقنين الإجراءات القانونية اعترف الجاني، ويدعى «مصطفى»، بارتكابه الواقعة، نظرًا لرؤية المجني عليه في علاقة محرمة مع زوجة ابن عمه، فقرر الانتقام منه، مشيرًا إلى أن المتهمين حاليًا يقومون بتمثيل الجريمة داخل وحدة البحث الجنائي بمركز ديرب نجم.