النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

دار القضاء

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.

وأضاف البيان، أن الفتاة عاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه، لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه