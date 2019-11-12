جريمة

النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
دار القضاء
دار القضاء
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.
وأضاف البيان، أن الفتاة عاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه، لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه
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جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
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الشرطة تداهم قناة فضائية مخالفة في أكتوبر

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
محكمة-ارشفية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
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المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الظروف الخاصة

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي روشتة للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة لا سيما مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
وزارة-الداخلية

مقتل أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النيران بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «مقيم بدائرة المركز، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 41 قضية سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة، ومطلوب لتنفيذ 7 أحكام جناية - حكم جنحة»، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
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