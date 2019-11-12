مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

مران الزمالك

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.

وتواجد المغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك، وشارك بشكل طبيعي دون التأثر بالشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة الودية أمس. وشارك الحارس محمد أبو جبل، في التقسيمة مع بقية اللاعبين، رغم أن الفريق أدى تدريبات خفيفة بالكرة وظهر أبوجبل كلاعب. وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام نظيره وادي