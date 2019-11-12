رياضة

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
مران الزمالك
مران الزمالك
استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
وتواجد المغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك، وشارك بشكل طبيعي دون التأثر بالشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة الودية أمس. وشارك الحارس محمد أبو جبل، في التقسيمة مع بقية اللاعبين، رغم أن الفريق أدى تدريبات خفيفة بالكرة وظهر أبوجبل كلاعب. وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام نظيره وادي
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أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
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منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
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رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
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ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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حازم إمام يفتح النار على لاعبي الزمالك

وج حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق أنتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب الأداء خلال مباراتهم أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. وفتح إمام النار على لاعبي الزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة أون سبورت، وشدد على أن اللاعبين أداءهم مثير للدهشة ولات يليق باسم نادي الزمالك العريق، ولا يعلم ما سبب سوء الأداء لهذه الدرجة.
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دوري الأبطال.. الزمالك يتأهل لدور الجموعات بصعوبة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية ليحسم أبناء ميت عقبة تأهلهم إلى دور المجموعات بالبطولة متفوقا بقاعدة الهدف الإعتباري بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة المباراتين بهدفين لكل منهما، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف
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ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة جينيراسيون فوت، بطل السنغال، المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك في هذا اللقاء اللاعب مصطفى محمد. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
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