وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.

وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان حيث جاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى: أولا: مسابقة العزف على آلات التخت الشرقى فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبدالله (20 ألف جنيه)، والمركز الثانى عازف الكمان أمير شوقى صليب (15 ألف جنيه)، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر (10 آلاف