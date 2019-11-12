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20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
وأوضحت إدارة المهرجان، أنه تقرر الإبقاء على برنامج "الواقع الافتراضي" هذا العام وتطويره، بعد النجاح الملحوظ الذي تحقق في نسخته الأولى الدورة الماضية، وحرصا على مواكبة هذا التيار العالمي الذي تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانا رئيسا في برامجها الرسمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النسخة الجديدة
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اسما شريف منير (2)

أسما شريف منير لمنتقديها: «اتقوا الله وخلي في قلبكم رحمة»

علقت الإعلامية أسما شريف منير، على بعض الانتقادات التي وجهها البعض لها نتيجة الهجوم الحاد الذي شنته على الإمام الراحل الشيخ محمد الشعراوي، ووصفته بـ«المتطرف»، مؤكدة أنها تتابعه منذ صغرها، ثم صدمت بما يقوله، قائلة: «لما لم أوفق في تعبيري عن أحد آراء شيخنا الجليل، إنتم شايفين إن الصح إني أتشتم كم الشتايم دي أنا وأهلي، هل الصح إنهم ينادوا بقطع عيشي، هل الصح إني أتحاكم وأتقتل وأتشنق؟ ده كلام ناس بجد مش مجازا، هل بنتي تتيتم عشان قولت كلمة لم أقصدها واعتذرت عنها، محدش فاهم يعني إيه تكون بتتهاجم من آلاف مرة واحدة بالعنف ده وكله بيفسر على مزاجه».
فاروق-الفيشاوى (3)

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
جنازة والد أكرم حسني

تشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني (صور)

شيع أهالي وأصدقاء الفنان أكرم حسني، جثمان والده، اليوم الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، وحرص على الحضور عدد من الفنانين لمواساة أكرم منهم حضور أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. وقال أكرم قبل الصلاة على والده: "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي". وقرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم من الجامع الكبير، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب.
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مهرجان-الموسيقى-العربية (2)

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
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