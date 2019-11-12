رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

محمد صلاح

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

وحضر صلاح للمعسكر صباح اليوم الثلاثاء بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتعرض محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز