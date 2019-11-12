رياضة

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
وحضر صلاح للمعسكر صباح اليوم الثلاثاء بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وتعرض محمد صلاح لإصابة فى الكاحل بعد تدخل قوي من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب الستيزنز
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ايمري

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
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محمد-صلاح

ليفربول إيكو: إصابة صلاح تبعده عن منتخب مصر

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، عن غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن مباراتي منتخب الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها، أن الفحص الطبي فى المنتخب، أثبت تجدد إصابة الكاحل لصلاح مرة أخرى. كما أكملت الصحيفة أن الدولي المصري أصر على أداء واجبه الدولي مع منتخب مصر وتوجه إلى مصر مباشرة بعد الفوز على مانشستر سيتي بملعب أنفيلد. وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراة الريدز القادمة أمام كريستال بالاس، والتي ستقام يوم 23 من الشهر الجاري، فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح

القلق يضرب ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر

يمر ليفربول بحالة من القلق الشديد، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر.
حسام البدري - طارق مصطفى

أولى أزمات البدري.. شارة الكابتن تشعل الفتنة

أزمة جديدة تفجرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي كينيا، وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، كان بطلها حسام البدري المدير الفني للفراعنة، الذي أثار الجدل بتصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، حيث أعلن أن الأقدمية لن تكون العامل الرئيس في اختيار قائد الفريق، وهو ما فسره البعض بأنه ترضية لمحمد صلاح، بعدما حرم من صوتي مصر في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، وهو ما رفضه أحمد فتحي لاعب الأهلي، ليتسبب ذلك في حالة جدل كبيرة داخل الشارع الكروي.
مصر -وبتسوانا (5)

البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .
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