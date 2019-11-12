منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

منتخب كينيا

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.

وعن أزمة حضور بونيفاس موتشيري لاعب فريق إف سي جولدن ستايت، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية، قال كين أوكاكا، المتحدث الرسمي لمنتخب كينيا: "لقد تواصل الاتحاد مع نادي اللاعب، ولا نتوقع أي عائق أمام انضمامه إلى زملائه في مصر". وشاركت كينيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض