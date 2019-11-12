الأهلي يقرر سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

حمدي فتحي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلى ألمانيا لتلقى العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني، والذي يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة.

ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري. وتحتاج إصابة حمدي فتحي فترة علاج تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، خاصة إذا قام بعمل خياطة للغضروف، أما حال إزالته بالكامل فسيعود للملاعب بعد