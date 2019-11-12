أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

أوناي إيمري

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا، هو الأقرب لتولي تدريب أرسنال، كما دخل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد هو الآخر، ضمن قائمة المرشحين لقيادة الجانرز فى الفترة المقبلة. ويعاني أرسنال من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة،