رياضة

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا، هو الأقرب لتولي تدريب أرسنال، كما دخل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد هو الآخر، ضمن قائمة المرشحين لقيادة الجانرز فى الفترة المقبلة. ويعاني أرسنال من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة،
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منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
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إيمري (2)

آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".
إيمري (1)

إنريكي غير مهتم بخلافة إيمري في آرسنال

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف البريطانية التي تفيد بدء إدارة آرسنال في التفكير في خليفة مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم، حيث يحتل المدفعجية المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تعثره في الجولتين السابقتين على ملعبه الإمارات بالتعادل أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون.
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إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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