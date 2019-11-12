رياضة

«شيكابالا ومؤمن».. نجوم الرياضة في عزاء علاء علي

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على حضور عزاء النجم الراحل علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية أمس الإثنين، حيث أقيم العزاء أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس، وجاء على رأس الحضور محمود أبو رجيلة ومحمود سعد، نجما الزمالك السابقان، ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، وباسم مرسي وأحمد دويدار لاعبا الإنتاج الحربي، ومحمد أشرف روقا لاعب فريق إنبي، ورضا العزب لاعب الترسانة، ومحمد رزق لاعب فريق طلائع الجيش، ومؤمن زكريا نجم النادي الأهلي.
وشهد العزاء أيضًا حضور المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، وأحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندري، وأحمد تمساح لاعب الداخلية السابق، وحسام باولو لاعب طلائع الجيش، وإبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي وإبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب، وأحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق. وتوفى علاء علي عن عمر ناهز
اقرأ المزيد
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
إمابا أباماباكا - مدرب نيجيريا الأوليمبي - كيلتشي نواكالي - لاعب منتخب نيجريا (1)

مدرب نيجيريا: سعيد بالفوز ونلعب من أجل التأهل

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية". وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".
اقرأ المزيد من الأخبار
شيكابالا

شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
مران الزمالك

مران الزمالك.. رسائل قوية من ميتشو وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمباراة المقاولون العرب، التي تقام يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، عدة رسائل قوية إلى لاعبيه، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، قائلا: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق.. انطلقوا لخوض التدريبات".
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
مران الأهلي

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]