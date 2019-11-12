«شيكابالا ومؤمن».. نجوم الرياضة في عزاء علاء علي

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

مؤمن زكريا

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة، على حضور عزاء النجم الراحل علاء علي، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية أمس الإثنين، حيث أقيم العزاء أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس، وجاء على رأس الحضور محمود أبو رجيلة ومحمود سعد، نجما الزمالك السابقان، ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا الزمالك، وباسم مرسي وأحمد دويدار لاعبا الإنتاج الحربي، ومحمد أشرف روقا لاعب فريق إنبي، ورضا العزب لاعب الترسانة، ومحمد رزق لاعب فريق طلائع الجيش، ومؤمن زكريا نجم النادي الأهلي.

وشهد العزاء أيضًا حضور المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، وأحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندري، وأحمد تمساح لاعب الداخلية السابق، وحسام باولو لاعب طلائع الجيش، وإبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي وإبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب، وأحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق. وتوفى علاء علي عن عمر ناهز