استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

استشهاد فلسطيني

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد الشابين: «عبد الله عوض ساكب البلبيسي»، 26 عاما، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، 28 عاما»، فيما جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 مواطنا.

وكان قد استشهد 5 فلسطينيين، منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت ممتلكات مدنية وشققا سكنية، ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، هم: «بهاء سليم حسن أبو العطا، 42 عاما، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا، 39 عاما، ومحمد عطية مصلح حمودة، 20 عاما، وزكي عدنان محمد غنامة، 25 عاما، وإبراهيم أحمد عبد