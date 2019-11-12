طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

كريم العراقي

أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.

وشارك العراقي في مباراتي مالي وغانا وقدم مستوى مميزا في المواجهة الثانية التي حسمها الفراعنة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وعلى جانب آخر سادت حالة من التفاؤل بين لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء. وضمن منتخب مصر الصعود إلى نصف النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى