رياضة

طبيب المنتخب يكشف موقف العراقي من مواجهة الكاميرون

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
كريم العراقي
كريم العراقي
أعلن أيمن زين طبيب المنتخب المصري الأوليمبي، جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن للفراعنة من أجل خوض مواجهة نظيره الكاميرون والمقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأوضح طبيب المنتخب في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن لاعب المصري البورسعيدي تعرض لكدمة في مواجهة غانا الأخيرة، لكنها لن تعوقه من الناحية الطبية عن المشاركة في اللقاء المقبل.
وشارك العراقي في مباراتي مالي وغانا وقدم مستوى مميزا في المواجهة الثانية التي حسمها الفراعنة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وعلى جانب آخر سادت حالة من التفاؤل بين لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء. وضمن منتخب مصر الصعود إلى نصف النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى
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علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
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مدرب نيجيريا: سعيد بالفوز ونلعب من أجل التأهل

أعرب إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بفوز فريقه على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وقال إماما في المؤتمر الصحفي: " تهانينا لمنتخب زامبيا لأنها كانت مباراة ممتعة للغاية وكانت هامة للجميع وسعيد بالفوز في النهاية". وأضاف "الفوز فقط كان هدفنا في المباراة لأنها الفرصة الأخيرة لنا وتمكنا من الفوز بفضل قوة دفاعنا والفريق الذي أعد نفسه تمكن من الفوز في النهاية".
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حجازي وتريزيجيه يدعمان المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة مالي

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، على دعم المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي، واثق في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو.. كلنا في ضهركم 2020".
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مصطفى محمد يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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ماذا ننتظر من المنتخب الأولمبي في كأس الأمم؟

يرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة الفراعنة للظهور في ألعاب طوكيو 2020، وذلك حين تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
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أعمار منتخبات كأس الأمم.. «مالي الأقل ومصر الأكبر»

سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي، وهما على الترتيب، المنتخبان الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثمانية التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. معدل أعمار قائمة المدرب المصري شوقي غريب يبلغ 21 عاما و9 شهور مقابل 20 عاما و5 شهور فقط لتشكيلة فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي.
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