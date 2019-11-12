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أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
أصالة
أصالة
اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
وكانت أصالة قد عبّرت عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية، وروجت لحفلها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على
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رامى-جمال

بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
مهرجان-الموسيقى-العربية (2)

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
مهرجان-الموسيقى-العربية (2)

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
دار-الاوبرا-المصرية

احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (2)

أصالة تختتم فعاليات «الموسيقي العربية» اليوم

تختم اليوم الثلاثاء المطربة أصالة فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحيي حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، وتقديم عدد من أبرز أغانيها، إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية. وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم.
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