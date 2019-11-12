أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

أصالة

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.

وكانت أصالة قد عبّرت عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية، وروجت لحفلها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على