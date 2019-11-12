بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

تحرير:محمد فتحي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

رامي جمال

وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».

وأضاف جمال: «ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور». وتابع: «ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا