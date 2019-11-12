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بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

تحرير:محمد فتحي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
رامي جمال
رامي جمال
وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
وأضاف جمال: «ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور». وتابع: «ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا
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أصالة ترد على معجبة وصفتاها بـ«القوية»: «قوية وحصل فيا كل ده»

اختتمت المطربة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها، منها: "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، وأثناء تقديم أصالة أغنية "حاجة متخصكش"، قالت إحدى الحاضرات لها: "إنتي قوية يا أصالة"، لترد الأخيرة: "قوية وحصل فيا كل ده"، وتابعت: "على العموم خدوا الكلام انسوه"، دون أن تفسر ماذا حدث لها، وعادت بعدها واستكملت فقرتها.
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وزيرة الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

اختتمت اليوم الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائر مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه.
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احتفالية بالأوبرا بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها

تحتفل دار الأوبرا على مرور 150 عاما على تأسيسها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تؤسس دارا للأوبرا (الأوبرا الخديوية) والتى جاءت انعكاسا لريادة أقدم الحضارات الإنسانية، وأكدت أن الأوبرا المصرية تعد امتدادا لسابقتها ونجحت من خلال ألوان فنية جادة فى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة. وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إنه بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا تقام احتفالية كبرى فى الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر على المسرح الكبير تكرم خلالها وزيرة الثقافة 12 شخصية من رواد فنون الأوبرا.
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تامر حسنى

تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
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فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
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