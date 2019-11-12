بعد إصابته بـ«البهاق».. رامي جمال يوجه 3 رسائل لجمهوره
تحرير:محمد فتحي
١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
رامي جمال
وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر إلى جمهوره والمشاعر التي وجهها له بعد أن أعلن إصابته بمرض «البهاق»، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، إذ كتب جمال: «الحمد لله أولا وأخيرًا، أنا عاوز أقول كلام كتير عن إللي شوفتو منكم، وكلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت إللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة إللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش».
وأضاف جمال: «ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور».
وتابع: «ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا
وأضاف جمال: «ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور».
وتابع: «ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدا بس أنا كتبت البوست ده علشان أنهي حمل على قلبي مش علشان أبقى تريند بشكركم طبعا بس أتمنى لما تقررو تستضيفوني يبقى على عمل فني مش مرض مقدر شغلكم طبعا بس أنا مش قابل فكرة مريض أنا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس إني مش خايف ومش هترفض فبلاش أي حاجة تتفهم غلط».
وأوضح: «شكرًا على اهتمامكم ومقدرو وأشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده أفضل نفسيا كتير ليا ومفيش مانع ساعتها نتكلم عن إني إزاي اتعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله على الابتلاء الحمد لله على حبكم ودعمكم، ده دين هعيش بيه، خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحى قبل ما أغسل وشي أعد البقع وأشوفها زادت ولا لأ، النهارده صحيت نزلت وحبيت المحنة اللي ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي».