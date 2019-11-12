نيجيريا تشعل صراع التأهل بالفوز على زامبيا

تحرير:علي الزيني ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

نيجيريا- زامبيا

حقق منتخب نيجيريا الأولمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره زامبيا، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات يتأهل منها ثلاثة إلى الأولمبياد، ليرفع منتخب النسور رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدر برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار الثالث، وظلت زامبيا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

منتخب زامبيا سيطر على مجريات اللعب، منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية عشرة، بعد تمريرة خلف الدفاع النيجيري، وضعت داكا منفردًا بالحارس، ليسدد كرة سكنت الشباك. ولم يمر سوى خمس دقائق، حتى أدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل، عن طريق أوكونكو، الذي استقبل عرضية من ضربة ركنية، استقبلها

منتخب زامبيا سيطر على مجريات اللعب، منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية عشرة، بعد تمريرة خلف الدفاع النيجيري، وضعت داكا منفردًا بالحارس، ليسدد كرة سكنت الشباك.



ولم يمر سوى خمس دقائق، حتى أدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل، عن طريق أوكونكو، الذي استقبل عرضية من ضربة ركنية، استقبلها بتسديدة مباشرة في الشباك، حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الآخر لكن فشلت جميع المحاولات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وفي الدقيقة 65، أضاف نواكالي الهدف الثاني لنيجيريا، من ركلة حرة مباشرة، بتسديدة قوية فشل الحارس في التعامل معها، لتسكن الشباك.



وفي الدقيقة الأخيرة، نجح منتخب نيجيريا في تسجيل الهدف الثالث، بعد انفراد بحارس المرمى، سددها تايو إيوإيني لاعب النسور في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز نيجيريا بنتيجة (3- 1).