محامي فتاة العياط عن قرار النائب العام: «حدث تاريخي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

فتاة العياط

وصف الدكتور حسن شومان، محامي أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا «بفتاة العياط»، قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلته لوجودها في حالة دفاع عن النفس بالحدث التاريخي، وفيديو لأول مرة، إذ قال شومان في تصريحاته لـ«التحرير»: «قرار النائب أدهشني من السعادة والفرحة ونعتز ونفتخر دائما بالمستشار حمادة الصاوي وسرعة التقاضي يرسي مبدأ بيان الحق وكنت مؤمنا جدا بالقضية منذ أن عرضت علينا».

وأضاف شومان: «الأمر الصادر هو لا وجه لإقامة الدعوى، وليس لحفظ الدعوى كما اعتقد البعض وهناك فرق بين الاثنين، عبارة لا وجه لإقامة الدعوى هو قرار يصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو أمر نهائي غير قابل للطعن عليه والوحيد الذي يملك تحريك الدعوى مرة أخرى هو النائب