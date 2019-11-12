جريمة

محامي فتاة العياط عن قرار النائب العام: «حدث تاريخي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
فتاة العياط
فتاة العياط
وصف الدكتور حسن شومان، محامي أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا «بفتاة العياط»، قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلته لوجودها في حالة دفاع عن النفس بالحدث التاريخي، وفيديو لأول مرة، إذ قال شومان في تصريحاته لـ«التحرير»: «قرار النائب أدهشني من السعادة والفرحة ونعتز ونفتخر دائما بالمستشار حمادة الصاوي وسرعة التقاضي يرسي مبدأ بيان الحق وكنت مؤمنا جدا بالقضية منذ أن عرضت علينا».
وأضاف شومان: «الأمر الصادر هو لا وجه لإقامة الدعوى، وليس لحفظ الدعوى كما اعتقد البعض وهناك فرق بين الاثنين، عبارة لا وجه لإقامة الدعوى هو قرار يصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو أمر نهائي غير قابل للطعن عليه والوحيد الذي يملك تحريك الدعوى مرة أخرى هو النائب
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النيابة -العامة (2)

النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.
جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم قناة فضائية مخالفة في أكتوبر

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (إحدى القنوات الفضائية) بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم"، وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
محكمة-ارشفية

المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق نقطة المنيب

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر فى إعادة محاكمتهما بقضية التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتخريب العمدي بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، والمتهم الصادر له حكم الإدانة هو عمر أحمد، بينما برأت المحكمة المتهم مهاب نبيل، و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
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النيابة -العامة (2)

النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.
جثة-فى-شقة

سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
فتاة-العياط

إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
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