رياضة

أحمد حسن لنجيب ساويرس: خليك في المهرجانات بتاعتك

تحرير:أحمد سعيد ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
أحمد حسن
أحمد حسن
رد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على حديث نجيب ساويرس رجل الأعمال فيما يتعلق بحجاب ونقاب المرأة، وقد عبر عن رؤيته في مقابلة مع موقع “ارابيان بزنس“، قائلا إن الله لو أراد للنساء الحجاب لخلقهن به"، وقال ساويرس: “النساء جميلات.. إذا لم يكن الله يريدهن جميلات لما خلقهن على هذه الصورة.. وإذا أرادهن الله محجبات لخلقهن بالحجاب.. الله جميل يحب الجمال.. ويعلم ما يفعل.. من نحن لنجادل في هذا؟". ولساويرس آراء متكررة تختلف مع نقاب المرأة، وقد عبر عنها على حسابه الرسمي في تويتر، الذي وصف فيه النقاب بأنه "أداة للتخفي وارتكاب الجرائم".
وكتب أحمد حسن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منتقدًا ساويرس قائلا: “أستاذ نجيب أتمنى إنك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك أفضل، محدش طلب منك فتوى ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم!!!". ويشغل نجيب ساويرس حاليا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم
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