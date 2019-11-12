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كامل الوزير: تحصيل حق الدولة في المقام الأول للوزارة

تحرير:محمد مجلي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
كامل الوزير
كامل الوزير
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من غير المقبول أن يستقل أي راكب القطار، وأن يشغل مقعدا بدون حصوله على تذكرة، وذلك فى الوقت الذي يجلس فيه راكب آخر بحوزته تذكرة وقام بشرائها، متسائلا: «كيف يقبل أي شخص بارتكاب أخطاء دون أن يتم توقيع غرامات عليه، علمًا بأنها معلومة للجميع، وبالتالي لا يجوز ارتكابها»، موضحا: «أن هناك سلوكيات متغيرة يرتكبها البعض وبدأت تتزايد خلال الآونة الأخيرة، وأن ما يشغل الجميع فى وزارة النقل، فى المقام الأول هو تحصيل حق الدولة».
وكشف وزير النقل عن التعاقد على شراء 10 جرارات أمريكية جديدة، تم جمع ثمنها من فلوس الغرامات من المتهربين من دفع قيمة التذاكر أثناء استقلال القطار، وذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ترأسه الدورة الـ63 لوزراء النقل العرب، بالأكاديمية العربية بأبي قير شرق محافظة الإسكندرية. وأوضح الوزير، أن أول دفعة من
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الدكتور- أحمد- الطيب -والسيسي

بحضور السيسي.. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني

تلقى الأزهر الشريف إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني، المقرر عقده في يناير المقبل، بعنوان: «مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية»، إذ عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن شكره للرئيس السيسي على استجابته الكريمة ودعمه لمؤتمر الأزهر الشريف من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».
الرئيس-السيسى

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة مع روسيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجى، حيث أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها، إذ صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات بين الجانبين تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين. ونقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي. وفي أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
زاهي حواس

حواس: المتحف الكبير يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أن لدينا أعظم حضارة في الدنيا، ومن يعرف قيمتها سوف يرتقي للأعلى، لافتًا إلى أن مصر سوف تفتتح العام القادم المتحف الكبير، الذي يمثل أكبر مشروع ثقافي بالقرن الـ21، موضحًا، أن بطل هذا المتحف هو «توت عنخ آمون»، لذا تمت كتابة أوبرا تحمل اسم «توت عنخ آمون» سيتم عرضها في افتتاح المتحف، معربًا خلال الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة حول كتاب «توت عنخ آمون»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: حريصون على تقوية ربط الدول العربية

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حرص مصر على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربي في مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
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