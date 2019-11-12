كامل الوزير: تحصيل حق الدولة في المقام الأول للوزارة

تحرير:محمد مجلي ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من غير المقبول أن يستقل أي راكب القطار، وأن يشغل مقعدا بدون حصوله على تذكرة، وذلك فى الوقت الذي يجلس فيه راكب آخر بحوزته تذكرة وقام بشرائها، متسائلا: «كيف يقبل أي شخص بارتكاب أخطاء دون أن يتم توقيع غرامات عليه، علمًا بأنها معلومة للجميع، وبالتالي لا يجوز ارتكابها»، موضحا: «أن هناك سلوكيات متغيرة يرتكبها البعض وبدأت تتزايد خلال الآونة الأخيرة، وأن ما يشغل الجميع فى وزارة النقل، فى المقام الأول هو تحصيل حق الدولة».

وكشف وزير النقل عن التعاقد على شراء 10 جرارات أمريكية جديدة، تم جمع ثمنها من فلوس الغرامات من المتهربين من دفع قيمة التذاكر أثناء استقلال القطار، وذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ترأسه الدورة الـ63 لوزراء النقل العرب، بالأكاديمية العربية بأبي قير شرق محافظة الإسكندرية. وأوضح الوزير، أن أول دفعة من