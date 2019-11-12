«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

قصف غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.

وقال اشتية في بيان: «يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعوا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة»، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف العدوان، مشددًا على أنه يجب أن