رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

احتجاجات العراق

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.

وأوضح عبد المهدي أن هناك ملفات متراكمة منذ فترات طويلة، فالفساد موضوعه قديم منذ فرض العقوبات على العراق والفساد يحصل عندما يتم إضعاف النظام، فكلما كان النظام ضعيفا يزداد الفساد، مؤكدا أنه يجب الوقوف بوجه الفساد وليس بشخصنة القضية ومواجهة المنظومات التي تشجع على الفساد وتفرق الأشخاص الذين يستفيدون من