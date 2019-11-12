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رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شيء عظيم واستفادنا منها

١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي شهدتها بلاده شيء عظيم وتم الاستفادة منها، قائلًا في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحركة الاحتجاجية تسجل أهم أحدى الحركات الشعبية في شعبنا، خاصة أن الشباب هم من يقودوها، مؤكدا أن المظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة؛ لإحداث إصلاحات، فالفساد لم يتراكم خلال أشهر، بل منذ زمن طويل، مشددًا على حاجة العراق لتعديلات دستورية وإصلاح النظام الانتخابي، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوما من التظاهرات، فأن الزخم الكبير في المظاهرات لم يحرك سطح الأمر، أنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، وهو دليل على صحة وحيوية الشعب والشباب.
وأوضح عبد المهدي أن هناك ملفات متراكمة منذ فترات طويلة، فالفساد موضوعه قديم منذ فرض العقوبات على العراق والفساد يحصل عندما يتم إضعاف النظام، فكلما كان النظام ضعيفا يزداد الفساد، مؤكدا أنه يجب الوقوف بوجه الفساد وليس بشخصنة القضية ومواجهة المنظومات التي تشجع على الفساد وتفرق الأشخاص الذين يستفيدون من
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«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
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الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية، أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، مشيرًا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا، مضيفًا: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني»، وتابع قائلا: «لي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في التعابير ذاتها، بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة، عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد»، متسائلا: «إذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟».
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد الشابين: «عبد الله عوض ساكب البلبيسي»، 26 عاما، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد، 28 عاما»، فيما جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى سبعة شهداء، إضافة إلى إصابة 53 مواطنا.
قصف سوريا

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي - التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
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الجيش العراقي

الجيش العراقي: لن نسمح بالاعتداء على العناصر الأمنية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إن الدولة لا تريد أن تنجر وراء التظاهرات إلى اتجاه أخر، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات في مناطق محددة من بغداد قامت بأعمال إجرامية خطيرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الإثنين: «أن هناك أعمالًا تخريبية في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد، وأعمال سلب ونهب حدثت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلًا عن حرق مدرسة وثلاث بنايات حكومية».
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
احتجاجات العراق

متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
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